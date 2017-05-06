'Sinek kaydı' operasyonu; özel tim yanlış evi bastı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'daki birçok adreste uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok ilginç bir an yaşandı. Polis yanlış adresi basınca o sırada evinde iç çamaşırlarıyla tıraş olurken operasyona yakalanan ev sahibi ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşın aranmadığı ortaya çıknca serbest bırakıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Fatih Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturcu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Beykoz'da önceden belirlenen 20 adreste uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyona Özel hareket polisleri ve özel eğitimli narkotik köpekleri de destek verdi.

Operasyon kapsamında İncirliköy Mahallesi, Ekşi Sokak'ta bulunan 2 katlı bir eve ile Şehit Cengiz Erdoğan Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katına özel harekat polisleriyle birlikte baskın yapan ekipler, dairelerde aramalar yaptı. Özel eğitimli narkotik köpeklerinin de katıldığı arama çalışmalarında her yer didik didik arandı. Polis ekipleri Ortaçeşme Mahallesi Lavanta Sokak'ta bulunan bir gecekonduda da aramalar yaptı. Operasyonlarda gözaltına alınanların olduğu öğrenildi.

Polis yanlış adresi basınca şaşkına döndü

Beykoz'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon sırasında yanlış adrese girince, iç çamaşırlarıyla tıraş olan ev sahibi şok geçirdi.

Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nün yanı sıra çok sayıda sivil ekip destek verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden hareket eden ekipler operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Beykoz, İncirköy Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine ekipler özel tim yardımıyla girdi. Girilen adreste şüpheli şahıs üzerine arama yapıldı. Adreste yapılan aramalara özel eğitimli köpeklerinde destek verdiği görüldü. Bu sırada başka bir eve giren polisleri karşısında gören ev sahibi şok geçirdi. Evinde iç çamaşırlarıyla tıraş olurken operasyona yakalanan ev sahibi ne yapacağını şaşırdı. Ekipler adresin yanlış olduğunu anlayınca evden ayrıldı.