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Yaşam

Sinek ilacı operasyonunda 5 tutuklama

06 Aralık 2009 00:22

Bursa'da, belediyelere sinek ilacı alımında yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan 17 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünce yürütülen, Bursa ile Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Karacabey, İznik ilçelerinde gözaltına alınan 18 kişiden 6'sının tutuklandığı ''Sinek İlacı'' operasyonu çerçevesinde sonradan gözaltına alınan 17 kişiden Bülent Ş, Emin S, Murat T, Olcay Y. ve Ramazan K, tutuklandı.

Diğer zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Operasyonda tutuklu sayısı 11'e çıkmış oldu.

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