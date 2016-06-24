Sinead O'Connor yine kayıp

1990'lı yıların popüler şarkıcısı Sinead O'Connor 23 Hazirandan beri kayıp. Şarkıcının intihar etmiş olabileceği düşünülüyor.

Habertürk'te yer alan habere göre, ABD'nin Chicago kentinde yaşayan İrlandalı O'Connor, ailesine kendisini bir köprüden atacağını söyleyerek tehdit ettikten sonra kayıplara karıştığı söyleniyor. Şarkıcının hayatından endişe eden ailesi polise başvurdu. Chicago polisi özellikle bölgedeki köprülerin yakınında ünlü şarkıcıyı arıyor.

O'Connor'ın uzun süredir depresyonda olduğu ve mental rahatsızlıkları yüzünden geçtiğimiz yıl hastaneye yattığı iddia ediliyor. Ailesi, şarkıcının intihar eğilimleri olduğunu da ifade etti.

Bu, şarkıcının ilk ortadan kayboluşu değil. Eski yıldız, geçen ay da çıktığı bisiklet turundan dönmemiş ve günler sonra bir otel odasında bulunmuştu.