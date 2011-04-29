'Sindirella' yakalandı

T24

10 yaşındaki çocuğun yüzü belirlenememişti.İstanbul’daki AVM’lerde ve kuyumcularda hırsızlık yapan, aralarında güvenlik kameralarında yüzü hiç belli olmadığı için “Hayalet hırsız” denilen A.Ö.’nün (10) de bulunduğu3 kişi gözaltına alındı.Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri AVM’lerde ve kuyumcularda hırsızlık yapan bir şebekenin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen zanlılardan olaylar sırasında otomobili kullanan Tanju Y.(22) ile Güneş A.(19) önce gözaltına alındı. Bu kişilerin yaptıkları hırsızlıklar sırasında yanlarında bulunan 8 ile 10 yaşlarındaki çocuğu yakalamak için operasyona devam edildi.“Hayalet” hırsızı elinden kaçırmak istemeyen polis, 16 Nisan’da 18 bin lira çalınan kuyumcudaki hırsızlığın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde küçük hırsızın giydiği ayakkabıyı tespit eden dedektifler, gözaltına alınan iki zanlı ile irtibatı olan 8-10 yaşlarında 8 çocuğun ayakkabılarını kontrolden geçirdi. A.Ö. olay sırasında giydiği ayakkabı ile birlikte gözaltına alındı. Ö.’nün polis tarafından aranan “Hayalet” hırsız olduğu anlaşıldı.