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Yaşam

'Sindirella' yakalandı

Polis, bugüne dek birçok hırsızlık olayında güvenlik kamerasına takılan ancak yakalanamayan 10 yaşındaki ‘Hayalet hırsız’a ayakkabısı sayesinde ulaştı

29 Nisan 2011 03:00

T24 - Polis, bugüne dek birçok hırsızlık olayında güvenlik kamerasına takılan ancak yakalanamayan 10 yaşındaki ‘Hayalet hırsız’a ayakkabısı sayesinde ulaştı 

SİNDRELLA GİBİ YAKALANDI
10 yaşındaki çocuğun yüzü belirlenememişti.

İstanbul’daki AVM’lerde ve kuyumcularda hırsızlık yapan, aralarında güvenlik kameralarında yüzü hiç belli olmadığı için “Hayalet hırsız” denilen  A.Ö.’nün (10) de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri AVM’lerde ve kuyumcularda hırsızlık yapan bir şebekenin peşine düştü. Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen zanlılardan olaylar sırasında otomobili kullanan Tanju Y.(22) ile Güneş A.(19) önce gözaltına alındı. Bu kişilerin yaptıkları hırsızlıklar sırasında yanlarında bulunan 8 ile 10 yaşlarındaki çocuğu yakalamak için operasyona devam edildi. 




“Hayalet” hırsızı elinden kaçırmak istemeyen polis, 16 Nisan’da  18 bin lira  çalınan kuyumcudaki hırsızlığın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde küçük hırsızın giydiği ayakkabıyı tespit eden dedektifler, gözaltına alınan iki zanlı ile irtibatı olan 8-10 yaşlarında 8 çocuğun ayakkabılarını kontrolden geçirdi. A.Ö. olay sırasında giydiği ayakkabı ile birlikte gözaltına alındı. Ö.’nün polis tarafından aranan “Hayalet” hırsız olduğu anlaşıldı.



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