Sincaplar kritik altyapı tesislerine hackerlardan bile daha büyük tehdit

Güvenlik uzmanı Cris Thomas'a göre dünya çapındaki kritik altyapı tesislerini gerçek anlamda tehdit eden şey düşman devletler veya örgütler değil, sincaplar.

2013'ten beri hayvanlardan kaynaklanan elektrik kesintilerini inceleyen Thomas, yaklaşık 5 milyon insanı etkileyen bin 700'den fazla elektrik kesintisinin sincap, kuş, fare ve yılanlardan kaynaklandığını açıkladı.

Thomas, bu kesintileri inceleyerek siber saldırı söylentilerini boşa çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Washington'da düzenlenen Shmoocon güvenlik konferansında konuşan Thomas, Siber Sincap 1 adlı projesini yaratırken her elektrik kesintisini siber savaşa bağlayan üst düzey hükümet ve endüstri temsilcilerinin gülünçlüğünü ifşa etmek istediğini belirtti.

Cris Thomas, kritik altyapı tesislerini için hayvanların hackerlara göre daha fazla risk teşkil ettiğini vurguladı.

Hayvan kaynaklı "saldırıların" çoğu kabloları hedef alsa da 2013 yılında deniz analarının İsveç'te bir nükleer santralın su soğutma borularını tıkayarak santralı devre dışı bıraktığı da kayıtlara geçti.

Thomas'ın araştırmasına göre hayvan kaynaklı bu olaylarda 8 insan da yaşamını yitirdi.

Bunların 6'sında sincapların kopardığı elektrik telleri insanların üzerine düşerek ölmelerine yol açtı.

Chris Thomas, projesine 2013 yılında Google Alerts servisini kullanarak haber sitelerinden otomatik veri toplayarak başlamıştı. Proje sonradan büyüyerek diğer kaynaklardan da veri alır hâle geldi.

Proje kapsamında yalnızca İngilizce kaynakların tarandığına dikkat çeken Thomas, dünya çapında bu sayılardan kat kat fazla hayvan kaynaklı olay yaşandığını vurguladı.

Konuşmasında siber saldırıların da bir tehdit olduğunu belirten Thomas, "Potansiyel saldırganların ve potansiyel saldırı hedeflerinin sayısı artarken savunma mekanizmalarımızı en üst düzeye çekmemiz ve sincaplar hakkında da endişelenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.