T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Sincan Cezaevi'ne operasyon; 50 gardiyan gözaltında

Gözaltına alınan gardiyanların odasındaki eşyalara el konuldu

28 Temmuz 2016 23:51

15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Sincan Ceza İnfaz Kurumuna düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 76 infaz koruma memurundan 50'si gözaltına alındı.

Milliyet’in haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Sincan Ceza İnfaz Kurumuna operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 76 infaz koruma memurundan 50'sinin gözaltına alındığı operasyonda, bu kişilerin odalarında ve araçlarında yapılan aramalarda bazı dokümanlar ile bilgisayarlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

ETİKETLER

sincan cezaevioperasyongözaltıgardiyan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24