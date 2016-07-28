Sincan Cezaevi'ne operasyon; 50 gardiyan gözaltında

15 Temmuz darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Sincan Ceza İnfaz Kurumuna düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 76 infaz koruma memurundan 50'si gözaltına alındı.

Milliyet’in haberine göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Sincan Ceza İnfaz Kurumuna operasyon düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 76 infaz koruma memurundan 50'sinin gözaltına alındığı operasyonda, bu kişilerin odalarında ve araçlarında yapılan aramalarda bazı dokümanlar ile bilgisayarlara da el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.