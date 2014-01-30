'Sincan Cezaevi'nde çocuklar değil, gardiyanlar mağdur'muş

Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’nda kabul edilen Sincan Cezaevi Raporu’nda gardiyanlar aklandı, çocuklar haksız bulundu. Raporda, “Çocukların infaz koruma memurları tarafından önceden hazırlanan bir program-plan çerçevesinde dövüldüğü ve eziyete maruz bırakıldığı yönündeki iddialar tamamen gerçeklere aykırıdır” dendi. "Bir çocuğun gardiyana kafa atmasının olayların başlamasını tetiklediği" ifade edildi. Gardiyanların çocuklar tarafından darp edildiğine ilişkin kamera görüntülerinin bulunduğu da belirtildi.

Raporda çocukların vücutlarındaki izlerle ilgili “Çocukların doktor raporlarında gözlenen ödem, ekimoz ve lezyon türü sorunlar, ceza infaz kurumu görevlileri ile çocuklar arasında cereyan eden arbede esnasında oluşması mümkün boyutlardadır” ifadesi kullanıldı.

12 infaz memuru rapor aldı

Raporda, çocukların saldırısına uğrayan infaz koruma memurlarından 12’sinin bir ila yedi gün arasında istirahat raporu almak zorunda kaldıkları anlatıldı. Bir infaz memuruna ‘parmak diğer kırığı’ tanısı kurulduğu belirtildi.

STK’lara üstü örtülü gönderme

Sincan Cezaevi’nde çocuklarla ilgili kötü muamele, dayak, darp, süngerli oda iddialarını gündeme getiren STK’lar ise raporda eleştirildi. Raporda, “Kamuoyunu yanıltmak ve çocuklara ilişkin kamuoyundaki hassasiyeti suiistimal etmek amaçlı haberlerin yayılması en çok çocukları hak kaybına uğratacak bir husustur. Bu konuda bazı sivil toplum kuruluşlarının duyarlı olması gerektiği değerlendirilmektedir” dendi.

TBMM Cezaevi Alt Komisyonu, çocuklara yönelik iddialar üzerine 6 Ocak’ta Ankara Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda incelemelerde bulunmuştu.

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