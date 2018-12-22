Sincan Cezaevi'nde 14 gardiyan ve 7 çocuk yaralandı!

Ankara Sincan Çocuk Kapalı Cezaevi'nde gerginlik yaşandı. Olaydan sonra ilk gelen bilgilerde 14 gardiyan ile 7 çocuğun yaralandığı belirtilirken; cumartesi günü cezaevini ziyaret eden CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi 14 gardiyanın yaralandığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Hakverdi, görevlilierin usül gereği mevcut durumlarını raporlamak için hastaneye sevk edildiğini kaydetti.

Cuma akşam saatlerinde yaşanan olayın ardından ilk gelen haberlerde, 'gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan gerginliğin kavgaya dönüştüğü ve akşam saatlerinde yaşanan olayda 14 gardiyan ile 7 çocuğun hafif şekilde yaralandığı' kaydedilmişti.

Hakverdi, cumartesi günü yaptığı açıklamada cezaevinde hırsızlık ve cinsel suçlardan hükümlü bulunan çocukların kaldıkları koğuşlar arasında küfürleşme yaşandığını ve infaz koruma memurlarının araya girdiğini belirterek, “Görevlilerden bir memur kafasına kaskının üzerinden darbe alması sebebiyle travma geçirebileceği şüphesi ile kontrol amaçlı Atatürk Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmiş. 14 infaz koruma memurunun hastaneye sevk edildiği iddiası aslında usül gereği sadece mevcut durumlarını raporlamak için sevk edilmelerinden ibaret ve bu sevkedilen infaz koruma memurlarında herhangi bir yaralanma söz konusu değil” dedi.

Başsavcılık'tan açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili cuma gecesi yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."

Öte yandan, olay yerine polis ve jandarma ekipleri de sevk edilirken, cezaevinde çocukları bulunan ailelerden bazıları ise yaşanan olayı öğrenince cezaevi önüne gelerek yetkililerden bilgi almaya çalıştı. Bir grup avukat da cezaevi önüne geldi. Avukatlar ve aileler, bir süre bekledikten sonra ayrıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.