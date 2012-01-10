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Dünya

Sina'ya rekor tazminat talebi KAHİRE (A.A)

10 Ocak 2012 03:56

-Sina'ya rekor tazminat talebi KAHİRE (A.A) - 10.01.2012 - Mısır, Sina Yarımadası'nı işgal ettiği 1967 ile 1982 yılları arasında bölgeye verdiği zararın karşılanması için İsrail'den 500 milyar dolar tutarında tazminat talep etmek üzere 750 sayfalık bir rapor hazırladı.  Mısır medyasında yer alan haberlere göre, İsrail'in, Sina Yarımadası'nı işgal ettiği 15 yıl boyunca bölgedeki petrol ve su dahil tüm doğal kaynakları kullanmasına karşın 500 milyar dolar tazminat talep eden Mısır, Birleşmiş Milletler'e sunulmak üzere 750 sayfadan ve 190 haritadan oluşan bir rapor tanzim etti.  El Muhit adlı internet sitesi, Kahire'nin rekor düzeydeki tazminat talebi ile ilgili meselenin çözülmesi için İsrail ve ABD'li diplomatların Mısır tarafı ile gizli görüşmelerde bulunduklarını öne sürdü.  Mısırlı İsrail uzmanı Tevhid Mecdi, Mübarek rejiminin İsrail ile Mısır arasında 1979 yılında imzalanan Camp David Anlaşması'nın 8. maddesini kasten uygulamaya koymadığını iddia etti. 

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