Sınavlarda bayıltan koşular kaldırıldı

İlker KILIÇASLAN/MANİSA,(DHA) - MANİSA Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi\'nin her yıl gerçekleştirdiği özel yetenek sınavlarında kızlarda 1000 metre, erkeklerde ise 2000 metre koşular, bayılma olaylarının artması üzerine dekanlığın kararı ile iptal edildi. Bu yıl sınavlara katılan 2 bin 298 aday sadece 60 metre mesafeyi koştu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 öğretim yılı özel yetenek sınavları başladı. 21-25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan özel yetenek sınavına Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Rekreasyon Bölümlerine 267\'i kadın 1104\'ü erkek toplam 1371 aday, Antrenörlük Eğitimi Bölümü\'ne ise 927 kadın-erkek olmak üzere toplam 2 bin 298 aday katıldı.

440 öğrencinin alınacağı fakültenin sınavlarında bu yıl yeni bir uygulama yapıldı. Geçtiğimiz yıllarda yapılan sınavlarda, \'bayıltan koşular\' olarak bilinen kızlarda 1000 metre ve erkeklerde 2000 metre koşuları, bu yıl \'Sınavlara bilimsel bir katkısı yoktur\' gerekçesiyle iptal edildi. 1000 ve 2000 metre koşuların iptal edilmesiyle birlikte adaylar bu yıl sadece 60 metre mesafe koşu yaptı.

MCBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Gümüş, 21-25 Ağustos 2017 tarihleri arasında Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümlerinde 47. kez düzenledikleri özel yetenek sınavına aday başvurusunun bu yıl da yoğun olduğunu dile getirdi. Prof. Dr. Bilal Gümüş \"2017-2018 eğitim-öğretim yılında Türkiye\'nin en deneyimli, ulusal ve uluslararası spor arenasında görev yapmakta olan akademik kadronun bulunduğu fakültemizde öğrenci olabilmek için sınavlara giren adaylar, öncelikle online olarak kayıtlarını gerçekleştirdi. Adaylar, sınavlar süresince internet ortamından online takip sistemi ile her sınav parkurundan almış olduğu puan ve derecelerini anında görme imkanı buluyor. Ayrıca, tüm adayların sınavları kamera takip sistemi ile sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştiriliyor. Sınavlar süresince tüm deneyim ve yetkinliklerini kullanan fakültemiz akademik ve idari personeli, çekişmeli geçen sınavlarda kadın ve erkek adaylar arasından en başarılı ve en yetenekli öğrencileri üniversitemize kazandırabilmek için mücadele ediyor\" diye konuştu.

AĞLAYANLAR OLDU

Jimnastik, koordinasyon parkuru ve seçmeli olarak futbol, basketbol, hentbol ile voleybol branşlarının ikisinden sınava girenler, fakültenin stadında önce 60 metre hız koşusu yaptı. Koşu sırasında kimi kadın adaylar 60 metreyi istedikleri saniyenin üzerinde koşunca gözyaşlarına hakim olamadı. Sınava giren öğrencilerin yakınları ve kurs antrenörleri aşırı sıcağa rağmen sınav yapılan stadın etrafından koşan öğrencilere bağırarak moral verdi.

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