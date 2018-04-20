Sınavla öğrenci alacak 596 lisede pansiyon yok

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı merkezi sınavla öğrenci alacak okullar listesinde, sınavla girilecek 1.367 okuldan 771’inin pansiyonu bulunurken, 596 lisede olmadığı görüldü.

Hürriyet'ten Esra Ülkar'ın haberine göre, MEB Müsteşarı Yusuf Tekin, yeni sistemde ailesinden uzaklaşmayı kabul eden öğrenciler için pansiyonlu okul seçeneğinin bulunacağını söylemişti. Müsteşar Tekin, pansiyonlu okullara öncelik verdiklerini belirterek, “Türkiye’nin başka tarafından tercih edemeyecekse sistem kendi içinde çelişki üretir dedik” diye konuşmuştu



Öte yandan MEB’in merkezi sınavındaki verileri kullanacağını açıklayan özel okullar, bir komisyon kurdu. Özel okullar, geçen yıllarda olduğu gibi devlet liselerinden önce kayıt alacak. Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, şunları söyledi: “Bir sınav koordinasyon komisyonu kurduk. Bu dernekten bağımsız. Üyemiz olmayanlar da katılabilir. Mühim olan koordinasyonun sağlıklı yürümesi, veli için çakışmalar ve kaos olmaması. Öğrenci ve velilerimizin kafası karışmasın diye, bakanlığın sınav sonucunu kullanacağız. Aynı anda 5-6 okulu hedefleyen öğrenciler olabiliyor. Onun için hep uyguladığımız ön, kesin ve serbest kayıt sistemimiz vardı. 22 Haziran’dan sonraki ilk kayıt süreci yine bize ait. Bakanlık kayıt takvimini duyurduktan sonra, biz de ön ve kesin kayıt takvimimizi açıklayacağız.



‘Koordinasyon kuruluyla hareket edeceğiz’ diyen liseler, bize bildirecek. Bir liste oluşacak, bunu açıklayacağız. İsteyen okullar ise Bakanlığın belirlediği özel okul kayıt süresince kendi açıkladığı koşullara göre kayıt alabilecek.”