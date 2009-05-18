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Yaşam

Sınav sorusunda Atatürk'e hakaret mi edildi?

Hafta sonu yapılan açık lise sınav sorularının birinin "Atatürk'e hakaret niteliğinde olduğu" öne sürüldü

18 Mayıs 2009 03:00

Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, hafta sonu yapılan açık lise sınav sorularının birinin "Atatürk'e hakaret niteliğinde olduğunu" öne sürdü.

Adıbelli, yaptığı yazılı açıklamada, 16 Mayıs Cumartesi günü yapılan sınavda yöneltilen bir soruyu eleştirerek, şunları kaydetti:

"TC Devrim Tarihi ve Atatürkçülük-1 dersine ait 11. sınav sorusu Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e apaçık hakarettir.

Soru, kitapçıkta

'Aşağıdakilerden hangisi Atatürk'ün kişisel özelliklerinden biridir?
a) Hayalperest oluşu
b) Maceracı oluşu
c) Mantıklı oluşu
d) Mandacı oluşu

şeklinde yer almıştır.

Bu sıfatların Türk ulusunun makus talihini yenmesinin ötesinde bütün mazlum ulusların idolü haline gelmiş bir kahramanın adıyla birlikte alınmasını cehaletin doruğu olarak değerlendiriyoruz. Aksi halde bu sıfatların Atatürk'ün adıyla birlikte bir soruda seçenek olarak dahi verilmesi onun aziz hatırasına ihanet, Türk ulusuna hakarettir."

Yüksel Adıbelli, "Milli Eğitim Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılarını göreve çağırdıklarını" da belirtti.

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