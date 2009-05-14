Sınav öncesi hangi gıdalardan uzak durmalı?

Sınavdan bir-iki gün önce hangi yiyeceklerden uzak durulacak, neler tüketilecek? Sınav günü kahvaltıda neler olacak?



Diyet dergisinde yayımlanan haberde, sınav öncesi nasıl beslenmek gerektiği anlatılıyor.



1. Sınavdan bir gün önce rahatlamak için katılacağınız etkinliklerde değişik baharatlı ve kızartılmış besinler tüketmemeye çalışın.

2. Sınavdan 1-2 gün önce ara ve ana öğünlerde dışarıda yemek yememeye çalışın.

3. Tükettiğiniz içeceklerin kafein oranını yüksek olmamasına dikkat edin. Özellikle Red Bull, kola, kahve gibi kafein oranları yüksek içecekleri tüketmemeye çalışın. Bu içeceklerin yerine limonata, ayran, süt ve bitkisel çayları tercih edin. (papatya, ıhlamur, kuru elma gibi)

4. Hazımsızlık yapabilecek lahana, roka, kereviz, pırasa, ıspanak, kuru baklagil gibi sebzeleri tüketmemeye çalışın.

5. Sınav sırasında kan şekerinizi korumak, daha verimli ve kolay soru çözebilmek için çikolata, şeker, lokum gibi besinler yerine tahıllı ekmeğe sandviç, paket süt, lifli (yulaflı, kepekli) bisküvi, müsli-bar gibi kan şekerinizi yavaş yükselten ve dengeleyen besinleri tercih edin.

6. Sınavdan bir gün önce çok yoğun ve ağır egzersiz veya yürüyüş yapmamaya çalışın. Ancak sınav stersini azaltmak ve rahatlamak için bir saat açık havada yürümeye önem verin.



Sınav sabahı kahvaltıda neler olmalı?



2 dilim beyaz peynir

1 dilim kaşar peyniri

2 dilim tam çavdar veya buğday ekmeği

3-4 adet kuru kayısı veya bir tatlı kaşığı pekmez

2-3 adet ceviz veya 4-5 adet zeytin

1-2 fincan elma veya ıhlamur (şekersiz)



Kahvaltı örnekleri (1200 kalori)



Bu kahvaltı örneklerini haftanın günlerine yayarak çocuğunuzu sağlıklı bir şekilde okula hazırlayabilirsiniz.



1. GÜN



2 dilim tahıllı ekmek

2 dilim beyaz peynir

4-5 adet zeytin

Bol söğüş salata (domates-salatalık)

1 su bardağı süt



2. GÜN



2 dilim tahıllı ekmek

1 dilim peynir

1 adet yumurta

2 adet ceviz

Bol söğüş salata

Bitkisel çay (şekersiz)



3. GÜN



4–5 çorba kaşığı kuru meyveli mısır gevreği

1 su bardağı süt veya yoğurt

2 adet ceviz veya 4–5 adet badem



4. GÜN



2 dilim tahıllı ekmek

1 dilim kaşar peyniri

1 dilim beyaz peynir

Bol söğüş salata

Bitkisel çay (şekersiz)



5. GÜN



1 dilim tahıllı ekmek

1 adet yumurtalı ve 1 dilim peynirli omlet veya menemen

1 tatlı kaşığı pekmez

Bol söğüş salata

1 su bardağı taze sıkılmış meyve suyu



Bir günlük örnek menü



2000 kalori



KAHVALTI (420 Kalori)



1 bardak taze sıkılmış portakal suyu

1 adet yumurta

1 dilim beyaz peynir(peynir ve yumurta ile sebzeli omlet veya menemen yapılabilir.)

2 ince dilim tam çavdar ekmeği

4-5 adet zeytin veya 2 adet ceviz veya 5-6 adet badem



ARA ÖĞÜN (100 Kalori)



1 orta boy elma veya 4-5 adet kuru kayısı



ÖĞLE YEMEĞİ (510 Kalori)



3 adet ızgara köfte

1 orta boy kâse yeşil salata(Salatanıza 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya 1 tatlı kaşığı keten tohumu ilave edin.)

1 kâse mercimek çorbası veya 2 dilim tam çavdar ekmeği

1 bardak ayran



ARA ÖĞÜN (345 Kalori )



3-4 yemek kaşığı yulaf gevreği

1 su bardağı yağlı süt

2-3 adet ceviz



AKŞAM YEMEĞİ (410 Kalori)



1 orta boy ızgara somon balığı(200-250 gr.)

1 tabak zeytinyağlı sebze yemeği(7-8 yemek kaşığı )

2 ince dilim tam çavdar ekmeği



ARA ÖĞÜN (215 Kalori)



1 su bardağı süt

1 orta boy armut





