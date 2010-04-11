Sınav dönüşü kaza: 5 yaralı

T24 - Bitlis'teki Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YGS) giren öğrencileri taşıyan otomobil, dönüş yolunda şarampole yuvarlandı. Kazada 5 kişi yaralandı.





Van'dan YGS sınavına katılmak üzere Bitlis'e giden adayları taşıyan Mehdi Yaşar yönetimindeki 54 EN 722 plakalı otomobil, dönüş yolunda Van'ın Gevaş ilçesi Akdamar beldesi yakınlarında bilinmeyen nedenle şarampole devrildi.





Kazada, sürücü Yaşar ile araçtaki öğrencilerden Burhan Kara, Mehmet Yaşar, Tahir Yaşar ve Nusret Karaman yaralandı.





Yaralılar, 112 Acil Servis ambulanslarıyla Van'daki hastanelere sevk edildi.

