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Spor

Sinan Vardar: Gomez, kesin olarak gidiyor!

"Menajerinden aldığım bilgiye göre Gomez'in Beşiktaş'a maliyeti 5,5 milyon Euro"

04 Mayıs 2016 00:27

Beşiktaş camiasının önemli isimlerinden Sinan Vardar, Beşiktaş'ta Mario Gomez defterinin kesin olarak kapandığını, menajerinden aldığı bilgiye göre, Alman golcünün yeni sezonda kesin olarak Türkiye'de olmayacağını öğrendiğini söyledi.

Ajansspor’un haberine göre,  Radyospor’da Aydın Cingöz'le Haber Aktif programına katılan Vardar, "Mario Gomez seneye kesin olarak Beşiktaş'ta kalmayacak. Fiorentina başka bir kulübe satacak, Beşiktaş da bu transferden yüzde 40 pay alacak. Fiorentina şu an oyuncuyu pazarlamaya çalışıyor, sanıyorum talipleri de var. Tabii ki maç oynadıkça fiyatı da yükseliyor, Avrupa Şampiyonası'nda da oynayacak. Beşiktaş'a dönmesi mümkün değil. Bana bu bilgiyi menajeri söyledi" dedi.

Ünlü menajer Jorge Mendes'in de Gomez'in transferi için devreye girdiğini ifade eden Vardar, ”Zaten Gomez kalma opsiyonunu da uzatmadı, bu şans da yok. Ama yine de Beşiktaş'ı kutluyorum, güzel bir anlaşma ile geldi Gomez. Bence bu bir transfer başarısı, emeği geçenleri tebrik ediyorum. Gomez gibi bir isim Türkiye'de bir sene bedava oynamış olacak" diye konuştu.

 

“Maliyeti 3,5 değil, 5,5 milyon Euro”

 

Gomez'in bir senenin bedavaya geldiğini ifade eden Vardar, ancak oyuncunun maliyeti hakkında önemli bir iddia da bulundu.

Siyah beyazlı kulüp Gomez'e 2015-2016 sezonunda 3,5 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı. Vardar ise "Menajerinden aldığım bilgiye göre Gomez'in Beşiktaş'a maliyeti 5,5 milyon Euro. Aradaki 2 milyon farkın imza parası mı olduğunu bilmiyorum" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2 milyon euroluk fark iddiası hakkında bir açıklama yapıp yapmayacağı merak uyandırdı. 

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