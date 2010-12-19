Sinan Şamil Sam yoğun bakımda

T24 - Hastaneye kaldırılan WBC Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyonu Sinan Şamil Sam, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan boksörün, karaciğer yetmezliğine bağlı iç kanama geçirdiği ve hastalığının çok ciddi olduğu açıklandı.

Sinan Şamil Sam, 15 Aralık Çarşamba gecesi kan kusması üzerine 29 Mayıs Hastanesi'ne yatırıldı.

Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Sinan'ın durumuyla yakından ilgilendiklerini belirtti. Gece 02.00'de hastaneye kaldırılan Sinan'ın sadece ailesiyle görüştürüldüğünü ifade eden Gözgeç, “Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Tedavisi sonrasında kendisine federasyon bünyesinde bir görev vermeyi düşünüyoruz. Durumu günden güne iyiye gidiyor. Ancak riskleri göz ardı etmeyen doktorlar, milli boksörün yoğun bakımda kalmasını uygun gördüler” dedi.





Uluslararası başarıları



2.10.2002 Avrupa Ağır Sıklet Boks Şampiyonası. Rakip, Przemyslaw Saleta Polonya. (Nakavt) 7 Raund

08.02.2003 Berlin Avrupa Ağır Sıklet Boks Şampiyonası. Rakip, Danny Williams (Teknik nakavt) 6. Raund

26.04.2003 Schwerin Ağırsıklet Boks Karşılaşması. Rakip, Julius Francis (Nakavt) 7. Raund

20.11.2004 WBC Dünya Kıtalararası Ağırsıklet Boks Şampiyonası. Rakip, Denis Bakthov Rusya, (Nakavt) 10. Raund

22.02.2005 Berlin WBC Dünya Kıtalararası Ağırsıklet Boks Şampiyonası Unvan Maçı. Rakip, Lawrence Clay-Bey (Sayıyla galibiyet) 12 Raund üzeri maç





Kariyeri



Toplam Müsabaka - 30

Kazandığı - 27

Kaybettiği - 3

Kura - 0

Nakavt - 15



