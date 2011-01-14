-SİNAN ŞAMİL SAM TABURCU OLDU ANKARA (A.A) - 14.01.2011 - Milli boksör Sinan Şamil Sam, tedavi gördüğü Diyanet Vakfı Özel 29 Mayıs Hastahanesi'nden taburcu edildi. Sinan Şamil Sam, taburcu edilmesi dolayısıyla hastane başhekimi Dr. Ayça Bozoklu, doktorları Doç. Dr. Dilek Oğuz, Dr. Mustafa Törü ve Dr. Elvan Uludağ ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Başhekim Bozoklu, Sinan'ın yaklaşık 1 ay süren zorlu bir dönemin ardından taburcu edildiğini belirterek, ''Bundan sonraki tedaviye ayaktan devam edilecek. Kendisine sıkı bir diyet programı verdik. Sinan'a 6 ay içerisinde karaciğer nakli yapılacak. Bu nakli hastanemizde yapabilmek için başvuruda bulunduk. Şayet kabul edilirse, Sinan'ın karaciğer naklini yapabiliriz'' diye konuştu. Doç. Dr. Dilek Oğuz ise 16 Aralıkta ''karaciğer yetmezliğine bağlı şiddetli sindirim sistemi kanaması'' tanısıyla hastaneye yatırılan Sinan Şamil Sam'ın, sıkı bir tedaviden sonra kanamasının durdurulduğunu ve yoğun bakımdan, servise alındığını söyledi. Oğuz, şöyle devam etti: ''Bundan sonraki tedavisi kendisine verdiğimiz ilaçlarla devam edecek. 1 haftalık süre içerisinde Sinan'ı izinli olarak zaman zaman evine göndererek, dışardaki hayata uyumunu ve diyete ne kadar rağbet ettiğini gözlemledik. Sinan'ın taburcu edilmesi konusuna kanaat getirdik. Kendisine bir karaciğer nakli yapılana kadar tedavisi bu şekilde sürecek.'' Sinan Şamil Sam da yaptığı konuşmada, bir çok ülkede tedavi amaçlı hastanelere gittiğini ifade ederek, ''Ancak dünyanın hiçbir ülkesinde bu kadar temiz ve düzenli bir hastane görmedim. Boks yaşantım sırasında avlanmak gibi birçok merakım vardı. Bunları yaparken karaciğerimi çok yormuşum. Artık bunlardan feragat ederek, yaşamımı sürdürmeye çalışacağım'' dedi. Bundan sonraki hedefinin sorulması üzerine de Sinan Şamil Sam, ''Boksun içinde doğdum, boksun içinde öleceğim. Hedefim milli takımda antrenörlük yapmak. 2 kez dünya şampiyonu olduğuma göre milli takımda antrenörlük yapacak bir şeyler de biliyorum demektir. Bilgilerimi genç boksörlerle paylaşmak istiyorum. Bu konuda federasyon yetkilileriyle görüşüyoruz. Umarım olumlu bir sonuç çıkar'' ifadesini kullandı.