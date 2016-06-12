Sinan Oğan'dan Bahçeli'ye çağrı

MHP'de genel başkan adaylarından Sinan Oğan, kurultay süreciyle ilgili olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye "Bizi iftarda bir araya getirsin" çağrısında bulundu.

Partililerle buluşmak için Kayseri'ye gelen Sinan Oğan, kısa süre önce İstanbul Vezneciler'de meydana gelen terör saldırısında şehit olan Ağrılı polis memuru Ramazan Kırboğa'nın Kayseri’de oturan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

"Biz onu tanımıyoruz demeyle bu sorun çözülmez"

Kurultay sürecine değinen Oğan, şöyle devam etti: “Kurultayımızı toplayacağız. Kayseri'deki delegelerimizle görüşeceğiz. 19'unda inşallah kurultayımızı toplayacağız. Ramazan ayındayız, birlik ve beraberlik ayındayız. Ben de buradan genel merkezimizi davet ediyorum. Genel merkezimiz Ramazan ayının da manevi ortamında gelsin 19'unda kurultayı beraber yapalım. Boykot etmeyle, “Biz onu tanımıyoruz” demeyle bu sorun çözülmez. Genel Başkanımıza hatta bir çağrıda da bulunuyorum. Bizi iftarda bir araya getirsin. Hep beraber konuşup, iftarımızı beraber açalım. Ramazan ayının manevi ortamı bunu gerektirir. Ülkücülüğün gereği de budur. Biz böyle bir davete de memnuniyetle iştirak edeceğimizi belirtmek isteriz.”

"Parti üyesiyim, karar kesindir"

Oğan, üyeliğiyle ilgili sorulan soruya ise, “Mahkeme karar kesindir diyor. Bunun başka bir anlama gelmediğini birinci sınıftaki hukuk öğrencileri de bilir. Mahkeme kararı kesindir ve temyize kapalıdır. Dolayısıyla da ben partinin üyesiyim. Burada tartışılacak bir konu yok” yanıtı verdi.