Sinan Gümüş: Hakan Şükür gibi Galatasaray'da iz bırakmak istiyorum

Galatasaray'ın futbolcusu Sinan Gümüş, sakatlık sürecini atlattı. 2016-17 sezonunu bekleyen Sinan Gümüş, "En büyük hayalim, futbolu bıraktıktan sonra 'Bir Sinan Gümüş vardı' diye anılabilmek. Bugün eski efsane oyuncular nasıl anılıyorsa, mesela bir Hakan Şükür’den nasıl bahsediliyorsa öyle bir iz bırakabilmek. Bunu başarabilmeyi çok isterim" dedi.

Sinan Gümüş'ün, Galatasaray Dergisi'nden Tolga Küçük'e verdiği röportajın satır başları şöyle:

"Her maç gol ve asist üretmeye başlamıştım. Tam istediğim noktaya varmıştım ki sakatlık yaşadım. Çok yanlış zamana denk geldi ama her şerde bir hayır vardır sonuçta. Bu yüzden kafama hiç takmıyorum. Zaten artık sakatlığım tamamen geçti. Önüme bakıyorum. Önümüzdeki yıl camia için de, benim için de çok önemli bir sezon yaşayacağız. Seneye çok daha iyi bir performans göstereceğimize inanıyorum. Takım da öyle, ben de..."

"Almanya’da da burada da çok fazla taraftar grubu gördüm. Bence Galatasaray taraftarı gibi bir taraftar yok dünyada. Bu sene beklentilerinin altında kaldık ama seneye büyük bir destek alıp ligi kazanmamız gerekiyor. Bu camiada tek bir hedef vardır, o da şampiyonluktur, kupadır. Galatasaray’da her sezon kupa kaldırmanız gerekir."

"Dışarıdan görünmüyor olabilir ama benim üzerimde de büyük baskı oluyor elbette. Ama maçlara en iyi şekilde konsantre olmaya çalışıyorum. Maç başladığı andan itibaren diğer her şey geride kalıyor ve sadece oyuna odaklanıyorum. Hele maç içinde pozisyonlara da girmeye başladıktan sonra, konsantrasyonum tamamen oyuna yönelik oluyor ve başka hiçbir şey düşünmüyorum."

"En rahat oynadığım pozisyon sağ açık. Çalım atmayı, pas vermeyi çok seviyorum. Evet forvet de oynayabilirim ama ilk tercih ettiğim pozisyon sağ ya da sol kanat. Hızım sayesinde kanatta daha rahat gidebiliyorum. Ama buralarda şans bulamazsam forvette de katkı sağlamaya çalışırım tabii ki."

"EURO 2016’da ağabeylerimi ve arkadaşlarımı gönülden destekleyeceğim. Dilerim kupayı biz alırız. Türkiye dışında favorim Fransa. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde de, Avrupa futbolunda da iyi performans gösteren oyuncuların çoğu Fransa’dan. Mücadeleci, başarıya aç bir jenerasyon yakaladılar. Defansları da, orta sahaları da, forvetleri de çok sağlam. Taraftarları da etkili olacak tabii ki. Bu yüzden Fransa’nın başarılı bir turnuva çıkarmasını bekliyorum."