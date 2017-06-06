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Spor

Sinan Gümüş Benfica'da!

Galatasaray'da mutsuzluğunu sık sık dile getiren 23 yaşındaki futbolcu, Benfica ile anlaştı

06 Haziran 2017 19:12

Galatasaray'da süre alamadığı için mutsuzluğunu dile getiren ve ayrılmak istediğini belirten Sinan Gümüş, Benfica ile anlaştı.

BeINSports'un haberine göre, bir süredir Benfica'nın radarında olan 23 yaşındaki hücumcunun menajeri Ersin Akan, Portekiz ekibiyle her konuda anlaştıklarını ifade etti.

23 yaşındaki forvet oyuncunun menajeri Ersin Akan, "Biz Benfica ile anlaştık. 3 sene boyunca Galatasaray'a çok şey verdik. Kimseye kırgın değiliz. Galatasaray'da hocaların sistemine uymuyor olabiliriz ama Sinan attığı gollerle ve yaşattığı sevinçlerle takıma çok şeyler kattı ama artık veda zamanı. Biz ayrılmak istediğimizi Galatasaray Kulübü'ne bildirdik, eğer uygun görürlerse Sinan kendini geliştirmek istediği için Avrupa'da ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Benfica adına ter dökmek istiyor" şeklinde konuştu. 

Sinan Gümüş 3 yıl önce Stuttgart'dan bedelsiz geldiği Galatasaray'dan ayrılması durumunda Benfica'dan sarı-kırmızılı kulübün kasasına 3.5 milyon euro civarında bir rakam girecek.

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