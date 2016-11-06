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Sinan Engin: Özür dileriz, karım bile "Yuh hayvanlar" dedi

"Biz de hatalar yapabiliyoruz"

06 Kasım 2016 02:44

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin, geçtiğimiz hafta yayınlanan Derin Futbol programında canlı yayında hamburger yemelerine gelen tepkiler üzerine özür diledi. Engin,  "Bu görüntü bize yakışmadı. Amacımız tabi ki kimseyi imrendirmek değil ama eve gittiğimde karım bile bana ’yuh’ dedi. Biz de hatalar yapabiliyoruz. Açık konuşayım, bu görüntü bize yakışmadı. Bizi seyredenlerden tekrar tekrar özür diliyorum." dedi. 

Konuyla ilgili olarak Derin Futbol programının moderatörü Ertem Şener ise geçtiğimiz hafta sosyal medyadan açıklama yaparak şu sözlere yer vermişti:

"Dün gece Derin Futbol’da "yemek yediler millet baktı" şeklinde eleştiriler var. Madem rahatsız olundu TV’lerde yemek programları kaldırılsın. Yarışma programlarında ki bence doğru yapılıyor, yemek ödüllü yarışmalar yapılıyor . Yani anlayacağınız insanlar bahane arıyor. Derin Futbol’da yemek yediler vs vs diye eleştiride bulunan dostlarımıza az önce yazdıklarımı da göz önüne almalarını rica ediyorum. Evet yine de yemek konusunda hassas olan izleyenlerimizden özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Bu arada Sinan Engin ağzına tek lokma et vs koymadı dün gece programda. Sinan Abiye haksızlık yapmasın kimse."

 

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