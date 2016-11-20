Sinan Engin: Arda şu an yalnız, Aslıhan'dan ayrıldı

Arda Turan ile Aslıhan Doğan'ın ayrıldığı iddialarına bir yeni açıklama daha eklendi. Ancak bu sefer ayrılık açıklaması Arda Turan'la yakın ilişkide bulunan Sinan Engin'den geldi.

Önceki gün Kanal D'de yayınlanan 'Renkli Sayfalar' programına konuk olan Engin, Arda Turan-Ebru Şallı yazışmalarını yorumlarken "Arda Turan şu an yalnız. Kız arkadaşından (Aslıhan Doğan) ayrıldı" dedi.

Sosyal medya hesapları hacklenen Ebru Şallı, Arda Turan ile arkadaş olduklarını, telefon numarası değiştiği için Instagram DM’den kendisine ulaştığını, omurilik felçlileri için çalıştıklarını açıklamıştı.

Özellikle son bir haftadır ayrıldıkları iddia edilen ünlü çiftten ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.