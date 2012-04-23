Sinan Çetin'in film şirketine silahlı saldırı

Sinan Çetin'in Cihangir'de bulunan film şirketi Plato, silahlı saldırıya uğradı. Plato'yu komşusu G.Ş.'nin kurşunladığı öğrenildi. Evini su bastığı iddiasıyla Sinan Çetin'le tartıştığı öğrenilen G.Ş.'nin yakalanması için, polis çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yağmur sırasında evini su bastığını iddia eden G.Ş., bundan sorumlu tuttuğu Sinan Çetin ile tartıştı. 15 bin lirayı bulan zararının karşılanmasını isteyen G.Ş., olumsuz yanıt alınca bugün şirket önünde silahını ateşledi. Olay sırasında Sinan Çetin'in iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.

Havaya bir el ateş eden, ikinci kurşunu ise patlamayan G.Ş., olay yerinden kaçtı. Polis, G.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. G.Ş.'nin geçtiğimiz günlerde de Sinan Çetin'in cipine zarar verdiği öğrenildi.