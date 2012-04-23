T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sinan Çetin'in film şirketine silahlı saldırı

Sinan Çetin'in Cihangir'de bulunan film şirketi Plato'ya ateş açıldı. Ateş açan kişinin komşusu olduğu öğrenildi

23 Nisan 2012 20:21

Sinan Çetin'in Cihangir'de bulunan film şirketi Plato, silahlı saldırıya uğradı. Plato'yu komşusu G.Ş.'nin kurşunladığı öğrenildi. Evini su bastığı iddiasıyla Sinan Çetin'le tartıştığı öğrenilen G.Ş.'nin yakalanması için, polis çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'u etkisi altına alan yağmur sırasında evini su bastığını iddia eden G.Ş., bundan sorumlu tuttuğu Sinan Çetin ile tartıştı. 15 bin lirayı bulan zararının karşılanmasını isteyen G.Ş., olumsuz yanıt alınca bugün şirket önünde silahını ateşledi. Olay sırasında Sinan Çetin'in iş yerinde bulunmadığı öğrenildi.

Havaya bir el ateş eden, ikinci kurşunu ise patlamayan G.Ş., olay yerinden kaçtı. Polis, G.Ş.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. G.Ş.'nin geçtiğimiz günlerde de Sinan Çetin'in cipine zarar verdiği öğrenildi.

ETİKETLER

Sinan Cetinsaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24