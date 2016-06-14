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Sinan Çetin'in oğluna muşta ile tehdit ve yaralama davası

Rüzgar Çetin'in 9 yıla kadar hapsi istendi

14 Haziran 2016 10:20

Alkollü araç kullanıp polis aracına çarpıp bir polisin hayatını kaybetmesine bir polisin de yaralanmasına neden olan Rüzgar Çetin’in bu kez muşta ile yaralama ve tehditten 9 yıla kadar hapsi istendi.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin hakkında gece kulübü çıkışında bir arkadaşını "muşta" diye tabir edilen kesici aletle yaraladığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İddianameye göre olay 30 Kasım 2013'te 'Propaganda' adlı kulüpte meydana geldi. Çetin, daha önceden tanıdığı A.T.'nin yanından geçerken yanağından makas aldı ve eliyle başına vurdu. Bu hareket üzerine T. ile Çetin arasında bir anda tartışma çıktı. Çetin, kulüp görevlileri tarafından mekândan çıkarıldı. Mekâna 15 dakika sonra geri dönen Çetin, tekrar T.'nin önünü kesince yine dışarı çıkarıldı. Duruma öfkelenen Çetin, iddiaya göre "Seni öldüreceğim" diyerek T.'yi tehdit etti ve bu kez mekânın önünde bekledi. T. ve arkadaşları dışarı çıktığı anda Çetin, genç adamın üzerine atlayarak darp etmeye başladı. Çetin, "muşta" diye tabir edilen ve silahtan sayılan aletle T.'nin başına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp etti. Güvenlik görevlileri ikiliyi ayırdı.

Polis merkezine götürülen ikili birbirinden şikayetçi oldu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. A.T.'in Adli Tıp Kurumu raporuna göre, başında kesik oluşacak şekilde yaralandığı tespit edildi.

Savcı Gökalp Kökçü tarafından yürütülen soruşturma sonunda Çetin hakkında, "silahla yaralama", "tehdit", "bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak kullanma" suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. A.T. hakkında ise " hakaret" ve "yaralama" suçu kapsamında 3 yıla kadar hapis istendi.

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