Sinan Çetin'in filmine suç duyurusu

Konya'da emekli öğretmen Mustafa Karaçiftçi, Sinan Çetin'in yazıp yönettiği, 'Mutlu Ol, Bu Bir Emirdir' adlı kısa filmin, Atatürk'e, Cumhuriyet'e ve askerlere yönelik hakaret içerdiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Karaçiftçi, 1934 yılını konu alan filmde, o dönem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin, Türk Halk Müziği'ni yasakladığını, söyleyen kişilerin de silahlı askerler tarafından baskı altında tutulduğunun anlatıldığını ileri sürerek, "Bu film, Atatürk'e hakarettir" dedi.



Sinan Çetin'in, Nebil Özgentürk'ün 'Türkiye'nin Hatıra Defteri' belgeseli için yaptığı 'Mutlu Ol, Bu Bir Emirdir' adlı kısa filmi, internetteki bir video paylaşım sitesinde izleyen emekli resim öğretmeni 49 yaşındaki Mustafa Karaçiftçi, filmin Atatürk'e hakaret içerdiğini, Atatürk'ün yasakçı bir zihniyete sahip olmadığını söyleyerek, savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.



Karaçiftçi'nin, savcılığa yaptığı suç duyurusunda, filmi konu alan tarihte Atatürk'ün Cumhurbaşkanı, İsmet İnönü'nün de Başbakan olduğu belirtilerek, "Film izlendiğinde açıkça görüleceği gibi askerlerimiz Nazi askerlerine benzetilmekte ve aşağılanmaktadır. Filmin içeriği tarihimize, ülkemize, cumhuriyetimize, askerlerimize, ulusal değerlerimize açık bir hakaret ve aşağılamaya yönelmektedir. Sinan Çetin'in yakalanarak Türkiye'nin en kutsal değeri olan Cumhuriyet'e, Atatürk'e ve askerlerimize yönelik ahlaksız, tarihi gerçeklerden yoksun filminin dağıtımına, yayınlanmasına engel olunması, sanık hakkında kamu davası açılarak cezalandırmasını saygılarımla arz ederim' ibareleri yer aldı.



"Mutlu Ol, Bu Bir Emirdir"



Yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı Türk Halk Müziği Sanatçısı Cansu Koç ile Ahmet Koç ve Ali Koç'un rol aldıkları 'Mutlu Ol, Bu Bir Emirdir' adlı filmde, 2 Kasım 1934 yılında Anadolu'da bir köyde yaşanan olayın anlatıldığı belirtiliyor.



Filmin başlangıcında, 'O yıllarda T.C. Hükümeti radyolarda Türk müziğinin çalınmasını yasakladı. Amacı batı müziğinin yaygınlaşmasını sağlamaktı. Genç Cumhuriyet alaturka yerine alafrangayı yani batı kültürünü topluma yerleştirmek istiyor' yazısı yayınlanıyor.



Filmde, askerler, köy halkı ile birlikte bağlama eşliğinde Türk Halk Müziği söyleyen kişilerin bulunduğu eve baskın yapıyor.



Köylülere ve türkü söyleyenlere doğru silah doğrultan askerler, türkü söylemenin yasak olduğunu belirterek klasik batı müziği söylemeleri konusunda uyarıyor.



Askerler, gruptakilerden, Mozart ve Beethoven'den bir beste söylemelerini istiyor. Gruptakiler de, bağlama eşliğinde Mozart ve Beethoven'den birer beste söylüyor. Bu sırada grup, türkü söylemeye başlıyor. Askerler de, türkü eşliğinde oynamaya başlıyor.



Film, 'İnsanların müziğine, kültürüne, yaşam tarzına yasaklar koyan siyasi otorite, hayatın karşısında daima tuhaf duruma düşmüştür' yazısı ile sona eriyor.