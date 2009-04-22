'Sinan Çetin'e Hacı Ali itirazı!

Van merkeze bağlı Hacı Ali köyü halkı, okullarına tadilatını üstlendiği için, yönetmen Sinan Çetin ile eşi Rebeka ’in isminin verilmesini kabullenemedi.



Van merkeze bağlı Hacı Ali köyü halkı, okullarına tadilatını üstlendiği için, yönetmen Sinan Çetin ile eşi Rebeka ’in isminin verilmesini kabullenemedi. Köy halkı okula eski ismi olan "Hacı Ali"nin geri verilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına başvurdu.



AA muhabirine okulun önünde köy halkıyla birlikte açıklama yapan Hacı Ali köyü muhtarı Vahdettin Kalabalık, köylülerin okulun isminin değiştirilmesini kabullenemediğini belirterek, okula eski isminin verilmesini istediklerini kaydetti.



Hacı Ali Köyü İlköğretim Okulunun isminin, Rebeka-Sinan Çetin İlköğretim Okulu olarak değiştirildiğini belirten muhtar Kalabalık şunları söyledi: "Bir süre önce ’Yaşasın Okulumuz’ kampanyası çerçevesinde yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebaka Çetin yetkililerle birlikte köye geldi. Okulumuzun masraflarını karşılayarak yenileyeceklerini söylediler. Biz de çok sevindik. Okulun camları değiştirildi ve boyandı. Hatta Vali bey de geldi. Bir cuma günü etkinlik yaptık. Tören sırasında bir baktık ki okulun ismi de değişerek, Rebaka-Sinan Çetin İlköğretim Okulu oldu. Biz şaşırdık, ama o an için yapacak bir şey kalmamıştı."



Yetkililerin köyden gitmesinin ardından kendisine gelen köylülerin, durumdan şikayetçi olduklarını belirten muhtar Kalabalık, bunun üzerine topladıkları imzalarla Milli Eğitim Bakanlığına ve İl Milli Eğitim Müdürlüğüne dilekçe verdiklerini söyledi.



Yaklaşık 5 aydır beklediklerini, dilekçelerine bir cevap gelmediğini belirten Kalabalık, bir okulun isminin bu kadar kolay değiştirilmemesi gerektiğini söyledi.



Öküz sırtında taş taşıdık



Kendilerinin yıllar önce bu okulu yaparken, öküzlerle taş taşıdıklarını ifade eden Vahdettin Kalabalık, şöyle dedi:

"Bir cam değiştirmekle, badanayla bir okulun ismi değiştirilemez. Ancak yeni bir okul yapsalardı, onların ismini koyabilirlerdi. Okulun sıraları bile değişmedi. Açılış günü başka okullardan sıra getirdik.Okulda bir Atatürk büstü dahi yok. Onu da başka bir okuldan borç getirdik. Açılış bittikten sonra Atatürk’ün büstü de gitti. Daha doğrusu büst var, Atatürk’ün başı yok, onu diğer okuldan ödünç almıştık. Biz bu okulun yapımı için öküz arabalarıyla taş çektik, çok yorulduk. Sinan Çetin’i tanımıyorum. Bir geldi gittiler o kadar. Köy halkı okulun isminin geri verilmesini istiyor. Resmi olarak başvurduk sonuç bekliyoruz. Köyümüzün eski büyüklerinden, köye ismini veren rahmetlik Hacı Ali’nin isminin verilmesini tekrar istiyoruz."



Sinan Çetin okul yapsın adını versin



Köy halkından Bahattin Uyguner ise okullarına eski isminin geri verilmesini istediklerini belirterek, boya yapmak ve camları değiştirmekle okulun isminin değiştirilmesini kabul etmediklerini söyledi.

Sinan Çetin’den başka bir okul yapmasını istediklerini belirten Uyguner, şunları söyledi:

"Sinan Çetin bey yeni bir okul yapsın, ismini de versin. İşte o zaman ona daha saygı duyarız. Ne yaptı ki ismini verdi. Okulun suyu yok, şebekesi yok, onu bile yaptırmadı. Bakın şu öğrencilere, okulda su bulup ellerini yıkayamıyorlar. Sinan Çetin küçük bir masrafla bir okula sahibi olmuş gibi. Gelsin okulumuzun ismini geri versin." İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise köy muhtarının dilekçelerinin kendilerine ulaştığını belirterek, şu an okulun isminin değiştirilmesinin söz konusu olmadığını ifade ettiler.



Sinan Çetin’den köylülere mesaj



Van merkeze bağlı Hacı Ali köyü sakinlerinin tadilatını yaptırdığı okula, eşi Rebeka ve kendisinin ismini verdiği için tepki gösterdikleri ünlü yönetmen Sinan Çetin ise köylülerin ismi hemen değiştirebileceklerini söyledi.

Okula isimlerinin verilmesini kendilerinin istemediğini belirten Çetin, “Okula isimlerimizin verilmesini biz istemedik. Böyle bir talebimiz hiç olmadı. Biz sadece oraya okulun yapılmasını istedik. Okulu Derimod yaptırdı, bizim adımızı koydular. Köylüler ismi hemen değiştirebilir ve istedikleri ismi koyabilirler. Ayrıca bu konunun muhatabı da biz değiliz” dedi.

