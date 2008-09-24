T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Sinan Çetin'den eğitime destek

Yönetmen Sinan Çetin, Van’ın Özalp ilçesindeki Hacıali Köyü İlköğretim Okulu'nun bakım ve onarımını yaptırdı.

24 Eylül 2008 03:00

Yönetmen Sinan Çetin, Van’ın Özalp ilçesindeki Hacıali Köyü İlköğretim Okulunun bakım ve onarımını yaptırdı.

Van Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen, "Yaşasın Okulumuz" kampanyası kapsamında, yönetmen Sinan Çetin’in katkılarıyla bakım ve onarımı yapılan 2 derslik ve iki lojmandan oluşan Hacıali köyü okulu, yeni bir görünüme kavuştu.

Okul bahçesine küçük bir oyun parkı da kazandıran yönetmenin ve eşinin adı, okula verildi.

Hacıali Köyü Rebeka-Sinan Çetin İlköğretim Okulunda düzenlenen törende konuşan yönetmen Çetin, bu toprakların yabancısı olmadığını ifade ederek, "Buraya 45 kilometre uzaklıkta olan Saray ilçesinin bir köyünde doğdum. Bu hayırlı işe vesile olan TOÇEV ailesine ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.


ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24