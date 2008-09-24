Sinan Çetin'den eğitime destek

Yönetmen Sinan Çetin, Van’ın Özalp ilçesindeki Hacıali Köyü İlköğretim Okulunun bakım ve onarımını yaptırdı.



Van Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen, "Yaşasın Okulumuz" kampanyası kapsamında, yönetmen Sinan Çetin’in katkılarıyla bakım ve onarımı yapılan 2 derslik ve iki lojmandan oluşan Hacıali köyü okulu, yeni bir görünüme kavuştu.



Okul bahçesine küçük bir oyun parkı da kazandıran yönetmenin ve eşinin adı, okula verildi.



Hacıali Köyü Rebeka-Sinan Çetin İlköğretim Okulunda düzenlenen törende konuşan yönetmen Çetin, bu toprakların yabancısı olmadığını ifade ederek, "Buraya 45 kilometre uzaklıkta olan Saray ilçesinin bir köyünde doğdum. Bu hayırlı işe vesile olan TOÇEV ailesine ve diğer yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.





