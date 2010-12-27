Sinan Bengier kalp krizi geçirdi

T24 - Levent Kırca'nın 'Olacak O Kadar' adlı programında 'Tam teçhizatlı haber kameramanı Cevat Kelle'' karakteriyle adını Türkiye'ye duyuran Sinan Bengier, 'Haraşo Hayatlar' adlı tiyatro oyununu sahnelemek için geldiği Antalya'da kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.







Haluk Işık'ın yazdığı, Halit Akçatepe'nin yönettiği tiyatro oyunu ''Haraşo Hayatlar''ı sahnelemek için Antalya'ya gelen ünlü tiyatro oyuncusu Sinan Bengier, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün diyabet hastaları için oyunu sahneledikten sonra gittiği bir kafeteryada rahatsızlandı.

Özel Yaşam Hastanesine kaldırılan Sinen Bengier'in kalp damarlarından birinde tıkanıklık olduğu ve kalp krizi geçirdiği tespit edildi. Bengier'e anjiyo yapılarak tıkalı damar açıldı.

Türkiye'nin Levent Kırca'nın ''Olacak O Kadar'' adlı programındaki ''Cevat Kelle'' karakteriyle tanıdığı Sinan Bengier, dün oyunu sahneledikten sonra bir kafeteryada kahve içmek istediklerini, bu sırada göğsünde ciddi bir sancı başladığını anlattı.

Kafeteryanın hastanenin karşısında olmasının büyük şans olduğuna dikkati çeken Bengier, hemen hastaneye getirildiğini ve burada kalp krizi geçirdiğinin anlaşıldığını ifade etti.

Sancının o an kesilmesi halinde rahatsızlığını önemsemeyeceğini ve turne çerçevesinde bugün Elmalı ilçesine gideceğini belirten Bengier, ''Belki de orada rahatsızlanacaktım ve hastaneye yetişemeyip bugün aranızda olmayacaktım'' dedi.

Bengier, bir an önce iyileşip sahnelere dönmeyi istediğini, bu arada sigarayı da bırakmaya karar verdiğini anlattı.



'Olacak O Kadar'daki Cevat Kelle tiplemesi...







Bengier'in operasyonunu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Oğuz Baktir de, anjiyoyla tıkalı kalp damarının açıldığını, şu anda sanatçının genel sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Sanatçının yarın taburcu edilebileceğini belirten Baktir, Bengier'in bir süre istirahat etmesi gerektiğini, ancak kalbinde hasar oluşmadığı için kısa süre içinde yeniden sahnelere dönebileceğini bildirdi.

Sinan Bengier'in yakın arkadaşı tiyatro oyuncusu Ayberk Atilla da, kalp krizi geçirirken sanatçının yanında olduğunu ve Bengier'i kurtaramamaktan çok korktuğunu söyledi. Atilla, ''10-15 dakika içinde hastaneye ulaştık. Başka yerde olsaydı yetiştiremeyebilirdik ve onu kaybederdik'' dedi.

Bengier ile senelerdir birlikte çalıştıklarını ve turnelerde hep aynı odada kaldıklarını belirten Ayberk Atilla, ''Turnelerde 24 saatimiz birlikte geçer. Birlikte sigara ve çay içerdik. Ama artık bitti. Sinan artık sigara içmeyecek ve yanında da sigara içmeyeceğiz'' diye konuştu.

Haraşo Hayatlar adlı oyunu sahneleyen Adım Tiyatro'nun kurucusu Metin Karaman da, Bengier'in rahatsızlandığı haberini alınca hemen Antalya'ya geldiğini söyledi. Karaman, bugün Elmalı ilçesinde, yarın da İstanbul Kozyatağı'ndaki gösterimlerin ertelendiğini açıkladı.