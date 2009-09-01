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Yaşam

Sinan Aygün’e silahlı baskın!

ATO Başkanı Aygün’ü makam odasında silah çekerek tehdit eden eski koruması son anda etkisiz hale getirildi.

01 Eylül 2009 03:00

Ergenekon şüphelisi ATO Başkanı Sinan Aygün’ü makam odasında silah çekerek tehdit eden eski koruması son anda etkisiz hale getirildi.

Aygün’ün öğlen saatlerinde ATO’daki makamına girdiği sırada, yanına gelen saldırgan, bir başkasından olan alacağı için aracılık etmesini istedi. “Parayı alamazsam, bu silahla çekip vururum” diyerek yanındaki silahı çektiği belirtilen bu kişiye Aygün’ün korumaları müdahale etti. Aygün’ün eski koruması olduğu belirtilen bu kişi, korumalar tarafından ATO’dan dışarı çıkarıldı. Olayla ilgili olarak emniyet birimlerine herhangi bir başvuru yapılmadığı öğrenildi. ATO Başkanı Aygün, “olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ve kendisiyle ilgisi olmadığını” söyledi.

Aygün, “Olay, alacak verecek meselesinden kaynaklandı, benimle ilgisi yok. İki dostumuz birbirine kefil olmuşlar, kefil olanın evine icra gitmiş. Bu kişi de ATO’dan çıkarken, (benim yuvam dağıldı, evim dağıldı, asacağım, keseceğim) diyerek yanıma geldi. Biz de kendisini sakinleştirdik ve evine yolladık. Bu da (Sinan Aygün’e saldırı yapılmış) şeklinde anlaşılmış. Alan belli, veren belli, ortada icra var ancak iş bizim üstümüze kaldı. Biraz da popüler olmanın zararları herhalde.” dedi.

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