-SİNAN AYGÜN MECLİS'TE ROZET DAĞITTI TBMM (A.A) - 21.06.2011 - Mazbatalarını alan milletvekillerinin Meclisteki kayıtları devam ediyor. Milletvekilleri, kayıt yaptırmaya çeşitli hediyeler ile gelirken, CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, ay yıldızlı rozet dağıttı. Devlet Bakanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Zafer Çağlayan kaydını yaptırırken, CHP'li Aygün Meclis'e geldi. Sinan Aygün ile birbirlerine sarılan Çağlayan, bir tarafına AK Parti Konya Milletvekili, eski Konya Ticaret Odası Başkanı Hüseyin Üzülmez'i, diğer tarafına da Sinan Aygün'ü alarak birlikte gazetecilere poz verdi. Bakan Çağlayan, AK Parti'den Mersin Milletvekilleri seçilen Ahmet Tevfik Uzun, Çiğdem Münevver Ökten ve Nebi Bozkurt ile kayıt yaptırmaya geldi. Çağlayan, 180 lira ödeyerek 3 milletvekilinin altın kaplamalı rozetlerini satın aldı ve taktı. MHP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen MHP Eskişehir Milletvekili Ruhsar Demirel de kaydını yaptıran milletvekilleri arasında yerini aldı. Demirel, kaydını yaptırmaya oğlu Orhun Demirel ile geldi. Kaydını yaptıran AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve eski Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal'a milletvekili rozetini, kardeşi eski TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Cengiz Köksal taktı. -''HALKIN AVUKATLIĞINI YAPMAYA GELDİM''- Sinan Aygün, TBMM personeli ve gazetecilere ay yıldızlı rozet dağıttı. Yaklaşık 10 yıldır 50 bin rozet dağıttığını söyleyen Aygün, bu rozeti Meclis açıldığı zaman bütün milletvekillerine dağıtacağını kaydetti. Aygün, ''Kimisi pişmaniye, kimisi lokum getiriyor. Ankara'nın bir şeyi yok. Kedisi var getiremedik, keçisi var, ama keçisi kalmadı. Burada bal da dağıtılmaz. Biz de o yüzden rozet dağıtıyoruz'' dedi. Zafer Çağlayan ve Hüseyin Üzülmez ile gazetecilere poz veren Aygün, Çağlayan ve Üzülmez'in, yaklaşık 15 yıldır beraber çalıştığı dava arkadaşları olduğunu belirtti. Sinan Aygün, tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay, Engin Alan ve Mehmet Haberal'ın mazbatalarını aldıklarının anımsatılması üzerine, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye kapatma davası açıldığı zaman çok kızdığını söyledi. Erdoğan'ın, ''Milletin açtığı bir partiyi, mahkeme kararı ile kapatmak yanlıştır'' dediğini ifade eden Aygün, ''Millet bu insanları seçmişse... Tabii ki yargıya müdahale etmemiz söz konusu değil, ama yargının da bunu göz önüne alması lazım. Allah nasip ederse Sayın Alan, Haberal ve Balbay yarın aramıza katılacaktır'' diye konuştu. KCK tutuklularının durumunun da aynı olduğunun hatırlatılması üzerine Aygün, ''Fark etmez, onların da aynı durumda olması lazım. Onların da özgür kalması lazım, çünkü Sebahat Tuncel örneği var'' dedi. CHP'li Aygün, artık Türkiye'nin bu işlerle uğraşmak yerine, yeni anayasa için çalışması gerektiğini söyledi. Milletin partisine iktidarı denetleme ve izleme görevi verdiğini söyleyen Aygün, ''Adım adım iktidarı izleyeceğiz. Yanlışlarında uyaracağız, doğrularında da destek vereceğiz'' diye konuştu. Bir gazetecinin, kredi borçlarında patlama olduğunu belirtmesi üzerine Aygün, Türk halkının gelirinin yarısının borca gittiğini, halkın 200 katrilyon lira borç altında olduğunu iddia etti. TBMM açılır açılmaz, kredi kartlarının yapılandırılması konusunda çalışmaya başlayacaklarını ifade eden Aygün, boşanmalardaki artışın ekonomik zorluklardan kaynaklandığını ifade etti. Sinan Aygün, ''Buraya halkın avukatlığını yapmaya geldim'' dedi. -''CHP'NİN YENİDEN BİR BAŞKALDIRIYA İHTİYACI VAR''- Daha sonra CHP Denizli Milletvekili Adnan Keskin kaydını yaptırdı. Keskin'e milletvekili rozetini bir gazeteci taktı. 12 yıl aradan sonra yeniden Mecliste olduğunu belirten Keskin, ''Siyasette herhalde en zor süreç; kendisinin de destek olduğu kişilerin belli bir konuma geldikten sonra, destek olanların siyasi haklarını gasp etmesidir. 12 yıl sonra yeniden halkın desteği ile parlamentoya geldim. Benim için alınabilecek en büyük rütbelerden birisi buydu'' dedi. Adnan Keskin, ''Beni siyasetten 12 yıl haksız bir şekilde uzaklaştıranların bundan ders almasını diliyorum'' sözlerine, bir gazetecinin, ''Sayın Baykal'ı kastediyorsunuz herhalde'' yanıtını vermesi üzerine, kimseyi kastetmediğini ifade etti. Bundan sonra yönetime gelen insanların, başkalarının siyasi haklarını gasp etmemesini istediğini vurgulayan Keskin, ''Bir gün bakarsınız sizin siyasi haklarınız da gasp edilir o zaman nasırına basılmış gibi bangır bangır bağırırsınız, ama sizi kimse ciddiye almaz'' dedi. Keskin, olağanüstü kurultay için imza toplandığının anımsatılması üzerine, ''CHP'nin, kurultay platformlarında birbirini kıran, rencide eden tartışmalara değil, aklın, bilimin, sağduyunun gerekli kıldığı değerlendirmeden sonra yeniden bir silkinişe, başkaldırıya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.