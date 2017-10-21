T24 LogoT24 Logo
Magazin

Sinan Akçıl, Tokat'ta hayranları ile buluştu

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- POP müzik sanatçısı Sinan Akçıl hayranları ile buluştu

21 Ekim 2017 20:46

Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)- POP müzik sanatçısı Sinan Akçıl hayranları ile buluştu.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezi içerisinde ücretsiz düzenlenen konsere gençler yoğun ilgi gösterdi. Islık ve alkışlar arasında sahneye çıkan Akçıl, parçalarını seslendirdi. 
\'Yüzyılın Aşkı\', \'Tabi Tabi\', \'gibi popüler şarkılarını hep bir ağızdan dinleyiciler ile birlikte seslendiren Sinan Akçıl’ı hayanları cep telefonları ile görüntülemek için adeta bir biriyle yarıştı. Sahnede seyircilerle konuşan Akçıl, kendisine sürekli çevresinden evlenme yönünde baskı yapıldığı ancak, bunun için henüz erken olduğunu söyledi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HalilYELTOKAT DHA POP müzikSinan AkçılKentAkçılAşkıTabiSinan AkçılıSahnede

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24