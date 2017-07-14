Sinan Akçıl: Kusura bakma Adriana ama...

Şarkıcı Sinan Akçıl, Brezilyalı model Adriana Lima ile yaşadığı birliktelikle gündeme gelen kitap yazarı Metin Hara'ya tepki gösterdi. Akçıl, "Kusura bakma Adriana ama bu adamı kaale almıyorum" diye yazdı.

Metin Hara, kendisine yönelik olarak "Marlon Brando’nun genç hali değilsin! Bu kadın sende ne buldu?" diye soran Hürriyet yazarı Ayşe Arman'a "Tatlım, insanlar beni çok eleştiriyor. Tamam, fiziksel çok bir özelliğim yok ama sen hiç benim eski sevgililerimi Google’dın mı?" dedi. Hara, daha sonra eski sevgililerini saydı.

Akçıl'ın konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklama şöyle: