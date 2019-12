-SİNAGOGU HAVAYA UÇURMAK İSTEDİLER NEW YORK (A.A) - 12.05.2011 - ABD'nin New York kentinde, bir sinagogu havaya uçurmak isteyen 2 kişi gözaltına alındı. New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg, 2 silahlı saldırganın yakalandığını, Manhattan'daki sinagogu havaya uçurmak istediklerini söyleyen bu kişilerin gözaltına alındığını belirtti. Olayla ilgili ayrıntılı bilgi verilmedi.