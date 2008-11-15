Sinagog kurbanlarına anma

Beyoğlu ve Şişli'deki 2 sinagoga 5 yıl önce, eş zamanlı olarak yapılan bombalı saldırıda hayatını kaybedenler, Neve Şalom Sinagogu yakınında düzenlenen törenle anıldı.



Kuledibi'ndeki Neve Şalom Sinagogu yakınındaki Barış Anıtı önünde düzenlenen anma törenine, Beyoğlu Kaymakamı Hasan Şenses, Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türk Musevi Cemaati Başkan Vekili Sami Herman ile aralarında saldırıda ölen Murat Şahin'in hemşehrileri olan Sivas Yağbasan Köylüleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin de bulunduğu bir grup katıldı.

Saldırılarda ölenler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende konuşan Kaymakam Şenses, "2003'deki bu iğrenç olayın esas hedefi, Türkiye'nin birlik ve bütünlüğüdür" dedi.

Şenses, terörün, herhangi bir inanç ve duygu ile bir arada olmasının mümkün olmadığını dile getirerek, "Övündüğümüz nokta, geçen 5 yılda saldırılara karşı Türkiye'de sergilenen birlik ve beraberliktir" diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da, terörü lanetlediklerini ifade ederek, farklılıkları bir arada tutan bir ilçenin mensubu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Terörün her zaman farklılıklarla doğan zenginlikleri baltalamak için eylem ve plan yaptığını kaydeden Demircan, bu tür eylemlerin bir arada yaşama gayretini dağıtmadığını, aksine bir araya gelme konusunda kendilerine cesaret verdiğini söyledi. Demircan, teröre karşı duruşlarının teröre verilmiş en iyi cevap olduğunu anlatarak, "Terörsüz bir yaşam temenni ediyoruz" dedi.



Sami Herman: Cumartesi kutsal gün



Türk Musevi Cemaati Başkan Vekili Sami Herman da, saldırıların yaşandığı cumartesi gününün Yahudiler için kutsal ve dinlenme günü olduğunu anımsatarak,

sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay günü sabahı, Yahudi dinine göre kutsal dinlenme ve dua günü. Saat 09.00 suları... Önce Şişli'deki Nakiye Ergül Sokak'taki sinagog, bir kaç dakika sonra da Neve Şalom Sinagogunun bulunduğu Büyük Hendek Caddesi, patlayıcı yüklü kamyonlarla saldırılara uğruyor, 24 kişi hayatını kaybediyor, yüzlerce kişi maalesef yaralanıyor. Her iki sokakta da adeta ağır bir savaştan arda kalan görüntüler mevcuttu."



Herman, Yahudi cemaatine yöneltilen bu saldırıların Türkiye'nin birlik ve beraberliği ile huzur ve istikrarına karşı düzenlendiğinin apaçık ortada olduğunu vurgulayarak, "Ancak saldırıların tüm ülkemizde doğurduğu acılar, açtığı yaralar, sebep olduğu travmalar, çok büyük, çok derin ve bunun hala kalbimizde hissediyoruz" dedi. Sami Herman, sözlerine şöyle devam etti:



'İnsan hayatı kutsaldır'



"Öldürmeyeceksin kaidesi tüm dinlerde kesin bir emir olarak yer alır. İnsan hayatı kutsaldır. Dini öğretilerde bir tek kişiyi kurtaran bütün dünyayı kurtarmış, bir tek kişiyi öldüren tüm dünyayı öldürmüş olarak kabul edilir. Öldürmeyi değil sevmeyi, yıkmayı değil yapmayı, kavgayı değil medenice tartışmayı ve olabilecek farklılıklara rağmen birbirimizi anlamayı ve

kabullenmeyi öğrenmemiz için, insanlık daha ne kadar bekleyecek, daha ne bedeller ödeyecek? 15 kasım olaylarında kaybettiklerimiz için üzüntümüz sonsuzdur ve acımız hep kalbimizin derinliklerinde yatacaktır."



'Kimse benimle ilgilenmiyor'



Törene babası Ali Kara ile katılan ve olayda ağır yaralanan Aydın Kara da, kendisine sahip çıkılmadığı ileri sürerek, "Gözlerimi kaybediyordum. Eskisi gibi göremiyorum. Ölenler öldü ben ağır yaralandım, yetkililer bana sahip çıkmıyor" dedi. Baba Ali Kara da oğlunun olaydan sonra malulen emekli olduğunu ve bir süre sonra da eşi tarafından da terk edildiğini ifade ederek, oğluna sahip çıkılmasını istedi.

Konuşmaların ardından grupta bulunanlar "terörü lanetliyoruz" yazılı dövizler açıp, ölenlerin fotoğraflarını taşıyarak sinagogun önüne kadar yürüdü. Gruptakiler, sinegogun önüne karanfiller bırakarak dua etti. Bu sırada olayda ölen Murat Şahin'in annesi Nermin Şahin gözyaşlarını tutamadı. Nermin Şahin tören öncesi de bir süre ağlayarak baygınlık geçirdi.