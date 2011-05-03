-ŞİMŞEK: ''VERGİ ARTIŞI YOK'' İSTANBUL (A.A) - 03.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şu anda gündemlerinde vergi artışı olmadığını belirterek, ''Ama olur da bu cari açığı, özellikle iç talep boyutuyla kontrol altına almak için daha spesifik tedbirler gerekiyorsa o da gündeme gelebilir'' dedi. Şimşek, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD), Danimarka Dışişleri Bakanı Lene Espersen'in Türkiye ziyareti çerçevesinde Hilton Oteli'nde düzenlediği ''Türkiye-Danimarka: Sürdürülebilir Büyüme için İşbirliği'' başlıklı basına kapalı yuvarlak masa toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. ''Ekonomiyi soğutma amaçlı ek tedbirler vergi sinyali olarak algılandı. Ek tedbirler kapsamında vergi artışı söz konusu olabilir mi?'' sorusu üzerine Şimşek, para politikasının iç talebi yavaşlatma konusunda çok aktif olarak kullanıldığını, maliye politikasının da disiplinli bir şekilde götürüldüğünü belirterek, bütçe açığının 2011'in ilk 3 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 64 aşağıda bulunduğunu, bunun da gelirlerde tasarruf ettiklerini, harcamaları kontrol altında tuttuklarını gösterdiğini kaydetti. Türkiye'de iç talebin oldukça güçlü olduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle devam etti: ''Ben sadece şunu söyledim; para politikası gecikmeli olarak çalışır. Para politikasına bir fırsat tanımak lazım. Ama aynı zamanda bu konuda, maliye politikası anlamında tedbirlere ihtiyaç duyulursa o da tabii ki devreye girer. Bizim bütçeyi yaparken şöyle bir sözümüz olmuştu; 'şu anda gündemimizde vergi artışı hiçbir şekilde yok' demiştim. Çünkü bütçe gelirleri anlamında bizim vergi artışına ihtiyacımız yok. Yani bütçe performansımız iyi. Hedeflerden çok daha iyi bir noktadayız. Ama şöyle; makro ihtiyati anlamında tedbir almamız gerekiyorsa, para politikasını desteklememiz gerekiyorsa esas itibariyle desteği tabii bütçe açığını kısarak, harcamaları kontrol altına alarak yapmak istiyoruz. Ama olur da yani düşük bir olasılık da ihtiyaç olursa o zaman oturulur, bakılır, iç talebi kontrol altına almak için maliye politikası tedbirleri alınması gerekiyorsa EKK'da tartışılır, istişare edilir ve karar verilir. Şunun altını tekrar çizmek istiyorum; şu anda gündemimizde vergi artışı yok. Sadece para politikası çalışmaya, yani etkilemeye başladı. 'Ama olur da bu cari açığı, özellikle iç talep boyutuyla kontrol altına almak için daha spesifik tedbirler gerekiyorsa o da gündeme gelebilir' dedim. Şunu yine vurgulamak istiyorum; para politikasına süreyi vermek, zamanı tanımak lazım. Tedbirler ağırlıklı son birkaç ayda devreye girdi. Genelde en az bir 6 ay gecikmeyle bu yansır.''