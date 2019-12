-ŞİMŞEK'TEN ZİRAAT MÜHENDİSLERİNE YEŞİL IŞIK GERCÜŞ (A.A) - 14.05.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "7 bin 500 ziraat mühendisi inanın çok büyük farklılık yapar. En son 2 bin 500 kişinin onayını vermiştim, inşallah bunu 10 bine çıkartacağız" dedi. Şimşek, Batman'ın Gercüş ilçesinde Halk Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlenen "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü, Kadın Çiftçilerimiz Tüplü Fidan Üretiyor ve Aşı Ustası Yetiştiriciliği" sertifika dağıtım törenine katıldı. "Hepinizin dünya çiftçiler gününüz kutlu olsun" diyerek konuşmasına başlayan Şimşek, hem Gercüş Ziraat Odası hem Batman Tarım İl Müdürlüğünün 40 kadın çiftçiye eğitim ve fidan yetiştiriciliği konusunda kurs verdiğini, bunun muhteşem bir olay olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti. En büyük eksiğin tarımda eğitim ve bunun beraberinde getirdiği verimlilik olduğunu, Türkiye'de tarım sektöründe halen nüfusun neredeyse yüzde 25'inin çalıştığını, ancak üretime bakıldığında da milli gelirin onda birini dahi üretemediğini, dolayısıyla kişi başına, yani bu işle uğraşanlar başına verimliliğin, elde edilen ürünün oldukça sınırlı olduğunu anlatan Şimşek, 40 bayan çiftçiye fidan yetiştirme kursunun yanı sıra 60 kişiye de aşılama yapma kursu verildiğini, bunların çok önemli adım olduğunu ve bunları yaygınlaştırmak gerektiğini söyledi. Şimşek, hükümetleri döneminde TARGEL adı verilen projeyi gerçekleştirdiklerini, bu proje kapsamında ülke çapında 7 bin 500 ziraat mühendisini sadece ve sadece köylerde çalışmak üzere sözleşmeli olarak aldıklarını, Türk çiftçisinin en büyük eksikliğinin eğitim olduğunu ifade ederek, tarımda bilginin, teknolojinin kullanılması ve doğru tarım yapılmasıyla elde edilen ürünün daha yüksek, gelirin daha fazla ve Türkiye ekonomisine yaptığı desteğin de daha fazla olduğunu belirtti. Tarıma verilen desteğin bu boyutuyla çok önemli olduğunu kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: "7 bin 500 ziraat mühendisi inanın çok büyük farklılık yapar. En son 2 bin 500 kişinin onayını vermiştim, inşallah bunu 10 bine çıkartacağız. Bizim programımızda var. Şunu vurgulamak istiyorum; zaman zaman görüyoruz televizyon ekranlarında, tarım şöyle gidiyor diye. Ama inanın Türkiye'de tarım çok iyi gidiyor. ve geçenlerde tarım bakanımız da açıkladı, Dünyada Türkiye, tarımda yanlış hatırlamıyorsam 7. büyük ekonomi konumunda. Normalde bizim ülke olarak dünya ekonomisi içerisindeki yerimiz 16. Fakat tarım sektörünün büyüklüğü açısından ve dünyadaki tarım ekonomisi büyüklüğü açısından 7. sıradayız. Bu gerçekten çok iyi başarı. Biz tabi ki hükümetimizden önceki dönemde yanlış hatırlamıyorsam 12. sıradaydık. Bu çok önemli bir aşama. Biz tarıma büyük destek veriyoruz." Bakan Şimşek, konuşmasını Kürtçe; "Hepiniz hoş geldiniz, baş, göz üstüne geldiniz" şeklinde tamamladı. -KADINLARIN ZILGITLARIYLA KARŞILANDI- Şimşek, seçim çalışmaları kapsamında geldiği Gercüş'ün Yolağzı köyünde vatandaşlarca karşılandı. Şimşek, karşılama sırasında vatandaşların koç kesmek istemesi üzerine buna izin vermedi. "En büyük bakan bizim bakan" tezahüratı ve kadınların zılgıtlarıyla karşılanan Şimşek, Köy Evi'ndeki konuşmasına geçmeden önce ellerinde çeşitli taleplerini yazdıkları dövizleri taşıyan çocukları yanına çağırdı ve bir süre görüştü. Daha sonra konuşmasına vatandaşları Türkçe, Kürtçe ve Arapça selamlayarak başlayan Şimşek, vatandaşların, bir çöp arabası, köyün içine parke yapılması, 3 kilometrelik yolun asfaltlanması, su deposu gibi son derece makul talepleri olduğunu belirtti. Şimşek, konuyu Ankara'ya ileteceğini söyledi. -KÖYE GELEN İLK BAKAN- Türkiye'nin Ortadoğu'da ilişkileri geliştirdiğini, Avrupa Birliği müzakerelerini başlattıklarını belirten Bakan Şimşek, şöyle dedi: "Bu coğrafyada Araplarla, Kürtlerle biz kardeşiz, ortak tarihimiz var. Bin yıldır beraberiz, bizim ayrımız gayrımız olmaz, kimse bizim aramıza giremez. Biz insanı, yaradılanı yaradandan ötürü seviyoruz. Allah bizi yaratmış, Arap olarak, Kürt olarak, Türk olarak vs. Bizim birbirimizden farkımız olmaz. Üstünlük nerededir? Üstünlük takvadadır, üstünlük insanlara hayırlı olanlardadır. İşte bizim farkımız bu. AK Parti'nin felsefesi bu. Bakın AK Parti'den önce devlet milletin efendisiydi öylemi? Yani vali, kaymakam hele bakan görmek, buraya benden önce bakan geldi mi? Soruyorum benden önce bakan geldi mi? İlk bakan olarak ben geliyorum. Aramızdaki fark bu değerli kardeşlerim. Bakın artık bakanlar sizin hizmetkarınızdır, valiler, kaymakamlar sizin hizmetkarınızdır. Bizim CHP'den farkımız bu. CHP yıllarca bu ülkeyi tek parti olarak yönetmedi mi? O dönemlerde ne yaptılar size soruyorum? Sayın Kılıçdaroğlu SSK'nın genel müdürüydü. Kuyrukları bitirdi mi orda, ilaç kuyruklarını bitirdi mi? Sağlıkta reformu o mu yaptı, sağlıkta devrimi o mu yaptı? Şimdi bugün gelmiş ülke yönetimine talip. Bu ülkeyi biz almışız, her alanda bir devrim yapmışız. Siz yeşil kartınızla sigortanızla istediğiniz hastaneye gidebiliyor musun? Tedavi olabiliyor musunuz? En modern hastanelerde, her ailenin bir hekimi var mı? Artık doktor sizin ayağınıza geliyor. Biz bütün ilçelerimize, illerimize hastaneler yapıyoruz. Eskiden 20 bin vatandaşımıza bir tane uzman doktor düşüyordu, Bugün 2 bin vatandaşa bir uzman doktor düşüyor."