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BBC Türkçe

Şimşek'ten Moody's yorumu: Ciddiye alıyoruz

Başbakan Yardımcısı, uluslararası kredi değerlendirme kuruluşunun Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini ciddiye aldıklarını söyledi. Şimşek, "Bu dünyanın sonu değil ama önemsiz de değil" dedi.

29 Eylül 2016 15:01

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek uluslararası kredi değerlendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini ciddiye aldıklarını söyledi.

Anadolu Ajansı'nda Editör Masası adlı programa katılan Şimşek, Türkiye'nin kredi notunun yükseltilmesi için yoğun bir çaba içerisine gireceklerini belirtti.

Kredi değerlendirme kuruluşunun kararı ile ilgili olarak "Bu dünyanın sonu değil ama önemsiz de değil" ifadelerini kullanan Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü yatırımcılar sadece Moodys'e, S&P'ye, Fitch'e bakmazlar...Gelişmekte olan ülkelere odaklanan fonlar yatırım yapılabilir seviyenin altındaki ülkelere zaten yatırım yaparlar.

"Türkiye yoluna güçlü şekilde devam edecek piyasaların tepkisi de onu gösteriyor. Kredi notumuzu tekrar yükselteceğiz eninde sonunda. Güneş balçıkla sıvanmaz."

Mehmet Şimşek, kararın büyümeye konusunda ise "Kısmen not indirimi fiyatlanmıştı. Darbe girişiminin başarısız olmasından itibaren not indirimi fiyatlandı diyebiliriz. İleride finans dışı reel sektörün borçlanma maaliyetlerine biraz etkili olabilir. Bu da büyümeyi olumsuz etkileyebilir" dedi.

Moody's geçen hafta Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin altına indirmişti.

Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu "Baa3" seviyesinden "Ba1" seviyesine düşürürken, not görünümünü "durağan" olarak belirlemişti.

Not indirimine gerekçe olarak, Türkiye'nin yüksek boyutlu dış finansman ihtiyacına bağlı risklerdeki artış ile büyümenin düşmesi ve kurumların zayıflaması gösterilmişti.

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