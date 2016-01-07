Başbakan Yardımcısı Şimşek’ten İranlı gazeteciye: Tu Kurmancî zanî?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ABD'de İranlı bir Kürt gazetecinin sorusu üzerine, “Tu Kurmancî zanî? (Kürtçe biliyor musun)” diye sordu. İranlı gazetecinin ‘evet’ demesi üzerine Şimşek, soruyu da Kürtçe cevapladı.

Sabah’ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Amerika’da Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi'nin (SETA-DC) düzenlediği, "Insight Turkey: 5. Yıllık Konferansı - Türkiye'nin Dış Politikası" başlıklı programda konuştu. Türkiye'nin son yıllarda ekonomik alandaki başarısına ilişkin bir sunum gerçekleştiren Şimşek, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, İranlı bir Kürt gazetecinin sorusunu ise Kürtçe cevapladı.

Öte yandan HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, 17 Kasım’da Meclis’te yemin ederken Kürtçe “Bi Hevîya Aşîtî Kî Bi Rûmet Û Mayînde (onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla)” sözleriyle başlamış ve ardından “Türk Milleti” yerine “Türkiye millleti” demişti. Zana’nın bu şekilde yemin etmesi krize sebep olmuştu.