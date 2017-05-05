Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Çift hane kabul edilebilir değil

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Forum İstanbul'da ekonomilye ilişkin açıklamalar yaptı. Şimşek yüzde 12 seviyesine gelen enflasyona ilişkin, "Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil" dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, gıda komitesini bugün toplantıya çağıracağını açıklayan Şimşek "Ciddi tedbir almamız lazım, alacağız" ifadesini kullandı.

Şimşek'in açıklamalarından satır başları şöyle:

*Çift haneli enflasyon kabul edilebilir değil

*Ciddi sıkılaşmaya gidildi; bunun enflasyonda gecikmeli etkisi ortaya çıkacak

*Bugün gıda komitesini toplantıya çağırdım, ciddi tedbir almamız lazım, alacağız

*Kamu maliyesi en güçlü tarafımız, orada ufak bir genişleme var, ölçüsü önemli; onu sınırlamak lazım, önemli olan çok açılmamak

*Teknolojilere destek verecek bir yatırım bankası kurma niyetimiz var; ya mevcut bir yatırım bankasını yapılandırmak lazım ya da yeni banka kurmak lazım

*Mevcut banka Türkiye Kalkınma Bankası olabilir, bu konu Mayıs ayı sonrasında değerlendirilecek