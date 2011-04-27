-ŞİMŞEK: ''KAYNAK TÜRKİYE'' İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Kanal İstanbul Projesi için kaynak olup olmadığı sorusuna, ''Kaynak Türkiye, Kaynak bizim insanımız'' yanıtı verdi. Bakan Şimşek, Türk-Arap Forumu'nda gazetecilerin Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı Kanal İstanbul Projesi ile sorularını cevapladı. Şimşek, projenin maliyetine ilişkin bir soruya şu yanıtı verdi: ''Mevcut Boğaz'ı zamanında, yapılaşma sırasında vizyoner bir şekilde yapsaydık bugün sadece İstanbul'a 40-50 milyon turist çekmemiz, buradan 20-30 milyar dolar turizm geliri elde etmemiz mümkündü. Maalesef zamanında Boğaz'ı yeterince koruyamamışız, değerlendirememişiz. Siz maliyet boyutuyla işe yaklaştınız, ben ise potansiyel olarak, Türk turizmine, ekonomisine ve İstanbul'a yapacağı katkıdan hemen bir hayal kurmaya başladım, ikinci bir Boğaz'ın nasıl olabileceğine ilişkin... Onun için maliyetler bence çok önemli olmaz. Zaten muhtemelen özel sektör yapacaktır'' yanıtını verdi. Mehmet Şimşek, ''Kaynak var mı?'' sorusu üzerine, ''Kaynak, Türkiye. Kaynak bizim insanımız'' dedi.