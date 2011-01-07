-ŞİMŞEK: ''ÇOK ŞANSLI MALİYE BAKANIYIM'' İSTANBUL (A.A) - 07.01.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılında ilk defa inanılmaz şekilde hem hedeflerin çok ötesinde bir bütçe dengesi tutturduklarını hem de ülkenin birçok ihtiyacını karşılayacak ekstra imkan sağladıklarını belirterek, ''Onun için hiçbir sorunu 2011 yılına bırakmadık, çok şanslı bir Maliye Bakanıyım herhalde...'' dedi. Türk çimento sektörünün 100. yılı dolayısıyla Yapı Ürünleri Üretici Federasyonu tarafından düzenlenen ''Türk Ekonomisi ve İnşaat Sektörü'' konulu toplantıda konuşan Şimşek, çimento sektörünün Avrupa'da hem ihracat hem de üretimde birinci olunan nadir sektörlerden birisi olduğunu, dünyada da ihracatta 3., üretimde 4. sırada olunmasının çok önemli bir gerçek olduğunu söyledi. Şimşek, ''4,5 milyar dolarlık üretim, 1 milyar dolarlık ihracat... Türkiye çimento sektörü büyük bir gurur kaynağımız. 99. yıllarını çok büyük başarıyla tamamladılar, ümit ediyorum 100. yılda da bu başarı ve birikim çok daha üst noktalara varır ve bizler de sizlerle gurur duymaya devam ederiz'' dedi. İç piyasa açısından bakıldığında düşük faiz ortamının, özellikle konut sektörü açısından çok önemli olduğunu belirten Şimşek, Hazine'nin bugün yüzde 7'nin altında borçlanabildiğini vurguladı. Kredi faizlerinin ilk defa tek haneli rakamlarda olduğunu ifade eden Şimşek, ''Bu gerçekten tesadüf değil, garanti de değil. Bu çalışmayı gerektiriyor. Bir yandan siyasi istikrarla sağlanan bir ortam var. Doğru reform ve adımlar, özellikle de bütçe disiplini ve fiyat istikrarının beraberinde getirdiği bir sonuç'' dedi. ''Düşük faiz konut sektörüne, yapı malzemesi sektörüne verebileceğimiz en büyük destektir'' şeklinde konuşan Şimşek, Türkiye'nin demografik yapısının, bu sektörün çok çok daha ileri noktalara gelmesi noktasında elverişli olduğunu anlattı. Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin uzun yıllar kamu finansman dengelerindeki bozulmalar, imkanların yetersizliği ya da kaynakların iyi kullanılamaması nedeniyle alt yapıyı ihmal eden bir ülke olduğunu ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Son yıllarda sektörü destekleyen nitelikte muazzam bir kalkınma içinde... Sadece karayollarını kastetmiyorum. Memleketi derslikler, adliye saraylarıyla donatıyoruz. Ülkenin bütün geciktirilen alanlarında, en azından Batı'yla büyük farkımızın olduğu alanlarda büyük bir yatırım hamlesi içindeyiz. Sektörü 2011 yılında da düşük faize ek olarak özel sektör yatırımlarını destekleyeceğimizi açık şekilde söyleyebilirim. Batı'nın birçok ülkesinde yatırımlar ötelenirken, biz yatırımlara giderek daha fazla kaynak aktarıyoruz. Özellikle alt yapı yatırımlarına çok büyük kaynak aktarıyoruz. Özel sektör diğer yatırımları yapıyor ama biz alt yapıya kaynak aktarıyoruz. 2010 yılında herhalde bir ilktir, bilemiyorum, geçmişte olmuş mudur? Birçok icracı bakanlık sonradan verdiğimiz ekstra imkanların tamamını kullanamadı. Binali Yıldırım, Veysel Eroğlu ilk defa paranın bir kısmını bize iade etmek zorunda kaldı. 2009 yılı sonunda Meclisimiz bütçeyi kabul etti. Biz orada 50 milyar liralık açık öngörüyorduk, milli gelire oran olarak da yaklaşık yüzde 4,9 oranında bir açık öngörüyorduk. Fakat Ekim ayı itibariyle baktık ve açığın çok altında kalacağız, imkanlarımız beklenenin ötesinde bereketli bir yıl, imkanlarımız çok... Biz Ulaştırma Bakanlığı'na sadece karayolu için 3 yerine 10,5 milyar lira imkan sağladık. Diğer alanlara da ciddi şekilde kaynak ayırdık. Ona rağmen yılın sonuna doğru baktık ki, Ekim ayında ortaya koyduğumuz hedefin de çok altında kalacağız. Onun için hiçbir sorunu 2011 yılına bırakmadık. Çok şanslı bir Maliye Bakanı'yım herhalde... İlk defa inanılmaz şekilde 2010 yılında hem hedeflerimizin çok ötesinde bir bütçe dengesi tutturduk hem de ülkenin bir çok ihtiyacını karşılayacak ekstra imkan sağladık. Onun ötesinde 2011 yılına da hiçbir sorunu ötelemedik. 2011 yılının yükünü aşağıya çekecek, 2011'deki hedefleri tutturmamıza yardımcı olacak bir sürü adım attık.''