-ŞİMŞEK: ''BÜTÇE AÇIĞI YARI YARIYA AZALDI ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2010 yılı Ocak-Eylül döneminde bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya azalarak 21,3 milyar lira olduğunu söyledi. Bakan Şimşek, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, 2011 yılı merkezi yönetim bütçe verilerini açıklayacağı ve bu yılın ocak-eylül dönemi ekonomik gelişmelerini değerlendireceği basın toplantısı başladı. Maliye Bakanı Şimşek, zamanında gerekli tedbirleri almalarının bir sonucu olarak Türkiye'nin gerek istihdam yaratmada gerek not artışında gerekse risk primindeki düşüşte kendi bölgesindeki, hatta bazı konularında dünyada rekor kırma noktasında bir ayrışma sağladığını belirtti. Bu ayrışmanın özellikle büyümede, istihdamda, bütçe açığında ve kamu borç stokunda çok açık biçimde görüldüğünü ifade eden Şimşek, amaçlarının bu pozitif ayrışmayı, yani diğer ülkelere göre iyi performansı güçlendirerek sürdürmek, sürdürülebilir bir büyümeyi yüksek bir patikada devam ettirmek olduğunu dile getirdi. Bu çerçevede makroekonomik politikaların sağlıklı bir şekilde devamlılığının son derece önemli olduğuna işaret eden Şimşek, 2011 yılı bütçesinin de bu çerçevede hazırlandığını ifade etti. Geçen hafta açıkladıkları Orta Vadeli Program ve Mali Planda 2011-2013 döneminde izleyecekleri Maliye Politikasının çerçevesini belirlediklerini hatırlatan Şimşek, temel amaçlarının büyümeye istikrar kazandırmak istihdamı daha da artırmak kamu dengelerini daha da iyileştirmek olduğunu söyledi. 2010 yılının Ocak-Eylül döneminde bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse yarı yarıya azalarak, 21,3 milyar lira olduğunu bildiren Şimşek, şöyle devam etti: ''Yani biz bu sene ilk 9 ayda bütçe açığını neredeyse yüzde 50 civarında düşürmüş bulunuyoruz. Aynı dönemde faiz dışı fazla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3,8 kat artarak 18 milyar lira olmuştur. Dolayısıyla hem bütçe açığını yarı yarıya düşürdük, faiz dışı fazlayı ise geçen senenin aynı dönemine göre neredeyse 4 kat artırmış bulunmaktayız. Dolayısıyla hakikaten bütçe performansımız yılın ilk 9 ayında oldukça etkileyici, hedeflerimizin de oldukça ötesinde.'' Bu durumda ''yılın son aylarında bir bozulma mı olacak'' sorusunun sorulabileceğini belirten Maliye Bakanı, ''Hayır. Biz bu çok iyi performansı kısmen yatırımlar lehine kullanacağız. Bu ilk 9 aylık dönemde toplam bütçe gelirleri yüzde 20 arttı ve 187,5 milyar lira oldu. Bütçe giderleri ise sadece yüzde 6 artarak 208,8 milyar lira olmuştur. Yani bütçe giderlerindeki artış enflasyonun altında bütçe gelirlerindeki artış enflasyonun 2,5 katı veya 2 katı civarında. Yine bu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 oranında artmıştır'' dedi. Geçen sene bütçeyi sunarken ''gelir projeksiyonlarınız çok iyimser, gerçekçi değil'' diye eleştirildiklerini hatırlatan Şimşek, ama bugün gelir hedeflerini tutturmanın çok ötesinde bir performansı ortaya koyduklarının görüldüğünü söyledi. Faiz hariç bütçe giderlerinin yüzde 12 arttığını, bunun bütçe hedeflerinin biraz üzerinde olduğunu anlatan Şimşek, ''Fakat orada da şunu vurgulamakta yarar var. Tamamen yatırımlara ek imkan tanımamızdan kaynaklanmaktadır. Yatırımlar çok önemlidir. Türkiye'nin üretken kapasitesini artıracak yatırımlar Türkiye'nin geleceği açısından çok kritiktir. Maliye Bakanlığı olarak biz o konuda imkanlar el verdiğince hep destek olduk'' diye konuştu.