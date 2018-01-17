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Ekonomi

Şimşek: Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra'da yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada yatırımcıların Türkiye'ye ilgisinin devam ettiğini vurguladı

17 Ocak 2018 11:45

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra\'da yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada yatırımcıların Türkiye\'ye ilgisinin devam ettiğini vurguladı.
Şimşek, Londra ziyaretinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
\"İki günlük Londra ziyaretimde 200\'ün üzerinde yatırımcıya; ülkemizin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattım. Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu.\" (Fotoğraflı)

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