Şimşek: Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor

İstanbul, 17 Ocak (DHA) - Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Londra\'da yaptığı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada yatırımcıların Türkiye\'ye ilgisinin devam ettiğini vurguladı.

Şimşek, Londra ziyaretinin ardından Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

\"İki günlük Londra ziyaretimde 200\'ün üzerinde yatırımcıya; ülkemizin ekonomik görünümünü, yapısal reform programımızı ve yatırım fırsatlarını anlattım. Yatırımcıların ülkemize ilgisi devam ediyor. Küresel fonların ülkemize bakışı olumlu. Özetle, verimli bir ziyaret oldu.\" (Fotoğraflı)