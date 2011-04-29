-ŞİMŞEK: YASTIK ALTINDA 5 BİN TON ALTIN VAR GAZİANTEP (A.A) - 29.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye'de yastık altında 5 bin tonluk altın olduğu tahminleri var. Aslında bunu da ekonomiye kazandırmak lazım. Altın Borsası'nın kurulmasının amacı da bu" dedi. Gaziantep Kuyumcular Odası ve Start Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen ''7. Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı'', Ortadoğu Fuar Merkezi'nde, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'in de katıldığı törenle açıldı. Türk altın ve mücevher sektörünün dünyada önemli bir konumda olduğunu vurgulayan Şimşek, ''Ucuz işçilikten çok tasarımı, markayı ön plana çıkartıp belki bugün büyüklük itibariyle toplamda 10 milyar dolar civarında tahmin edilen bu sektörü bizim katlamamız gerekiyor'' diye konuştu. Altın ve mücevherde Türkiye'nin dünyanın önde gelen piyasalarından biri olduğunu belirten ve sektörün önemine değinen Şimşek, Avrupa'nın en büyük ve dünyanın da dördüncü büyük altın piyasasının Türkiye olduğunu vurguladı. Türkiye'nin dünyada İtalya'dan sonra mücevher ihracatında ikinci sırada yer aldığını ifade eden Şimşek, Çin ve Hindistan'dan sonra üçüncü en büyük üretici konumunda bulunulduğunun altını çizerek, şunları söyledi: ''Bu sektör 250 bin vatandaşımıza iş, aş imkanı sağlıyor. Bu sektörde hem önemli bir istihdamımız var hem dünyada çok önemli bir konumumuz var. Ama bunu geliştirmemiz lazım, geçmişte ucuz işçilik üzerine kurgulanmış. Altının işlenmesinde emek yüzde 75'ine denk geliyor. Eskiden biz ucuz işçilik üzerine rekabette kendimizi konumlandırmışız ama Türkiye çok hızlı şekilde tasarım boyutuyla, pazarlama boyutuyla bu sektörü daha ileriye götürecek altyapıyı kuruyor.'' -''ABD'NİN BASTIĞI PARA MİKTARI 3 TRİLYON DOLAR SINIRINA GELDİ''- Sektörün ihracatının 1,5-2 milyar dolar civarında olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti: ''Zaman zaman soruluyor bize, 'Ödemeler dengesinde net hata noksan. Nasıl bu kadar yüksek oluyor diye? Türkiye çok büyük oranda turist çekiyor, gelen turistlerin bir kısmı burada üretilen mücevherleri altın ürünlerini satın alıyor. Bu çok önemli bir kalem ve bavul ticareti yoluyla, bu türden Türkiye'ye gelen turistlere satış yoluyla yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında aslında bir ihracat yapıldığına dair en azından bu yönde tahminler var.'' Geleneksel pazarların ABD ve AB olduğunu dile getiren Şimşek, ''Fakat bizim Ortadoğu'ya, Hindistan'a, Kuzey Afrika'ya ve Kafkaslar'a yoğunlaşmamız lazım. Özellikle Ortadoğu'da yoğun bir talep söz konusu'' diye konuştu. Şimşek, dünya ekonomisinin hızlı şekilde değiştiğini, gelişmiş ülkelerdeki sıkıntıların altını, altın ürünlerini ön plana çıkardığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: ''Küresel krizin başında ABD Merkez Bankasının bilançosunun büyüklüğü, yani bastığı para miktarı 750 milyar dolardı, bugün 3 trilyon dolar sınırına gelmiş durumda. Yani bu krizden çıkmak için çok büyük meblağlarda Avrupa'da, ABD'de para basılmış. Bu da ciddi bir kaygı uyandırıyor, onun üzerine altın fiyatlarında çok önemli sıçrama yaşandı, bir belirsizlik söz konusu. Var olan rezerv paraların kredibilitesi eskisi kadar güçlü değil. İlgi başka alanlara, elle tutulabilen madenlere kayıyor. Onun için insanlar tasarımı ön plana çıkartıp, ucuz işçilikten çok tasarımı, markayı ön plana çıkartıp belki bugün büyüklük itibariyle toplamda 10 milyar dolar civarında tahmin edilen bu sektörü bizim katlamamız gerekiyor.'' -''YASTIK ALTINDAKİ ALTINLARI EKONOMİYE KAZANDIRMA''- Bakan Şimşek, Türkiye'de tasarruf aracı olarak altına ilginin yoğun olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti: ''Neredeyse Türkiye için konuşuyorum, yastık altında 5 bin tonluk altın olduğu tahminleri var. Aslında bunu da ekonomiye kazandırmak lazım. Altın Borsası'nın kurulmasının amacı da bu. Ama inşallah önümüzdeki dönemlerde yeni enstrümanlarla bu yastık altındakileri de ekonomiye kazandırma imkanımız olur.'' Türkiye'nin 2001 yılında topladığı bütün vergilerde devletin iç-dış borç faizini ödeyemediğini hatırlatan Şimşek, bugün Türkiye'nin iç-dış borç faizinin toplamı vergi gelirlerinin yüzde 20'sine kadar düştüğünü söyledi.