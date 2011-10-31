Şimşek: Vergi sistemimiz sorunlu

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi sisteminin sorunlu olduğunu belirterek, ''Gerek mevzuatın sadeleştirmesi, gerekse verginin tabana yayılarak, bir takım sektörler üzerinde vergilerin daha da aşağı çekilmesi ortada. Önümüzdeki dönemde arkadaşlarımız Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu anlamında, Vergi Konseyi çalışmalarını belli noktaya getiriyorlar. Ümit ediyorum ki bu yıl sonuna kadar elimizde bir taslak olur'' dedi.



Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısının tümü üzerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.



Merkezi yönetim bütçe hazırlama sürecinin yer aldığı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu takvimine uyulmadığı eleştirilerini doğru bulan Şimşek, ''bir seçim yılıydı, küresel belirsizlikler devam ediyor'' gibi bahanelere sığınmayacağını söyledi.



Şimşek, kanun varsa, bunun gereğini yerine getirmeleri gerektiğini belirterek, ''Kanunun gereğini yerine getirmedik, bundan dolayı üzgünüm'' dedi.



Makro ekonomik hedeflerin gerçekçi olmadığı eleştirilerine işaret eden Şimşek, nokta tahmini yapmanın, zor bir iş olduğunu söyledi. Şimşek, en iyi profesörleri, uzmanları bünyesinde barındıran IMF ve Dünya Bankasının, bir yıl içinde iki rapor yayımladığını, arada da bazı revizelerde bulunduğunu, çok büyük değişikliklerin söz konusu olduğunu kaydetti. Şimşek, makro ekonomik nokta tahminlerinde, yukarı, aşağı yönlü sapmaların mümkün olduğunu belirtti.



Şimşek, ''Ödenek üstü harcamalar ciddi boyutlara ulaştı'' eleştirilerini ise, ''Tutar olarak bu haklı. 2003-2010'da ortalama sapma, hedef ve gerçekleşme yüzde 3,5 civarında. Bizden önceki dönemlerde 1995-2000 yüzde 14'ler civarında sapma var. Personele ilişkin harcamalarınızı yüzde 100 öngöremiyorsunuz'' diye yanıtladı.





'Vergi sistemimiz sorunlu'



Vergi sisteminin çok eleştirildiğine dikkati çeken Bakan Şimşek, sisteminin mükemmel olduğu yönünde iddiasının bulunmadığını vurguladı. Şimşek, ''Gerek mevzuatın sadeleştirmesi, gerekse verginin tabana yayılarak, bir takım sektörler üzerinde vergilerin daha da aşağı çekilmesi ortada. Vergi sistemimiz sorunlu. Önümüzdeki dönemde inşallah, Gelir Vergisi, Vergi Usul Kanunu anlamında, arkadaşlarımız, Vergi Konseyi çalışmalarını belli noktaya getiriyorlar. Ümit ediyorum ki bu yıl sonuna kadar elimizde bir taslak olur. Daha sonra samimi olarak, buraya getirmek, arkadaşlarla birlikte bu sistemimizi nasıl daha iyileştirebilirize bakmak istiyorum, sorunları nasıl çözeceğiz, hep beraber bakalım'' diye konuştu.



Şimşek, Vergi Konseyi'ni pasifize edildiğine yönelik eleştirileri yanıtlarken, böyle bir niyetinin asla olamayacağını bildirdi. Şimşek, son bir-iki yıldır küresel krizle mücadelenin ön planda olduğunu, anayasa değişikliklerinin zaman aldığını ve çok temel bazı reform yasalarını getiremediklerini belirtti. Şimşek, ''Bu dönemde inşallah getiririz, Vergi Konseyi ile yakın şekilde çalışırız'' dedi.



Bakan Şimşek, gıda bankacılığına, 568 bin liralık muafiyetin söz konusu olduğunu kaydetti.



Mükellef sayısında artış olmadığına yönelik açıklamaları anımsatan Şimşek, gayri menkul sermaye iradında çok ciddi artış bulunduğunu, diğer mükelleflerde artışın çok olmadığını kaydetti. Şimşek, Türkiye'de mükellef sayısının sınırlı göründüğünü, modern gelir vergisi reformunu henüz yapamadıkları için ücretlilerin, bir çok kesimin beyanname vermediğini anımsattı. Şimşek, kazancı olan tüm kesimlerin beyanname verdiği bir sürece geçmeleri halinde, mükellef sayısının çok farklı olacağını kaydetti.





'Gerekirse sistem değiştirilir'



Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye'nin, özel sektör ve hane halkı olarak son yıllarda borcunun arttığını ifade etti. Bugün Türkiye'nin kamu borcunda endişe edilen ülkeler arasında yer almadığını bildiren Şimşek, kamu kesiminin 2002'ye kadar hızlı şekilde borç biriktiren bir kesim olduğuna dikkati çekti. Şimşek, kamu toplam borç stokunun, milli gelire oranına bakıldığında AB'nin yarısında bile olmadıklarını söyledi.



Teşvik sisteminin olumsuz taraflarının gündeme getirildiğini ifade eden Şimşek, ''İnşallah TÜİK, yakında, -bize öyle ifade edildi- iller itibariyle milli geliri açıklar, gerekirse bu sistem değiştirilir. Hiçbir sistem, iller bazında belki mükemmel olmayabilir, ama mümkün olduğunca bunu iyileştirmeyi düşünüyoruz. Maliye, teşvikle pek işi kalmadı, işin içinde de olmak istemiyoruz'' diye konuştu.



Şimşek, mahalli idarelerin önemine işaret ederek, 2003'te mahalli idarelere bütçenin yüzde 7'si olan 5,7 milyar, 2010'da ise yüzde 10,7'si olan 23,5 milyar lira aktardıklarını bildirdi. Şimşek, Maliye Bakanlığının, bunu bir kanun çerçevesinde dağıttığını anımsatarak, ''Kanun doğru değil diyorsanız, bu konuları düzeltelim'' çağrısında bulundu.





'Yüzde 3'ün altına düşmesini arzularım'



''Güncelleme'' değerlendirmesine de yeniden açıklık getiren Şimşek, zaman zaman bazı şeylerin ''cımbızlandığını'' belirtti. Şimşek, konuşmasında, 3 artıştan bahsederek, vergileri neden artırıldığını anlattığını, sigara üzerinde maktuda ise güncelleme tabirini kullandığını söyledi. Şimşek, diğer artışlar gözardı edildiğini, konunun, sadece güncellemeye getirildiğini vurgulayarak, ''Nispi orandaki artışı, nasıl güncelleme diye sunarım size?'' diye sordu.



Türkiye'nin çok uzun süreler çift, zaman zaman üç haneli enflasyon ile mücadele ettiğine işaret eden Şimşek, ''Bunu tek haneye düşürdük. Orada tutuyoruz, yüzde 3'ün altına düşmesini çok arzularım'' dedi.



Şimşek, TÜİK'in bir çok uygulaması ve anketinin, AB standartlarını temel aldığını vurguladı.









