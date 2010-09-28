-ŞİMŞEK: VERGİ DENETİMİNDE RİSK ANALİZ MODELİNE GEÇİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Vergi denetiminde esas itibariyle risk analiz modeline geçiyoruz'' dedi. Şimşek, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) düzenlediği toplantıda yaptığı konuşmada, önümüzdeki dönemde anayasa değişikliği çerçevesinde uyum yasaları olacağını söyledi. Şu anda 2011 bütçesi ve orta vadeli program ve mali planın yenilenmesi sürecinde olduklarını ifade eden Şimşek, ''Gelecek sene biliyorsunuz genel seçimler yılın ilk yarısında veya haziran-temmuzda söz konusu. En geç temmuzda olacak. Sonuç itibariyle Türkiye şu anki kamuoyu yoklamalarına bakarsanız tekrar güçlü bir hükümet ihtimalinin yüksek olduğu bir siyasi atmosferde. Bu da bence ikinci bir çıkış dönemi için çok önemli bir bileşen'' dedi. Şimşek, şu anda dünyada yaşanan sıkıntıların bir boyutunun da siyasi olduğuna dikkati çekerek, "Yani zayıf hükümetlerdir. Mesela şu anda Amerika'da en fazla tartışılan konu bu Kongre için biliyorsunuz ara seçimler var, (ondan sonra ne olacak?) Bugün bir çok ülkede, Avrupa'da siyasi manzaraya baktığınız zaman çok güçlü iradesini ortaya koyan, siyasi yapılanmanın olduğu az ülke var. Bu Türkiye açısından çok önemli. Referandumda vatandaşın o kadar büyük oranda teveccüh göstermesi, çok büyük oranda 'evet' çıkması hem Türkiye'nin önünü açmıştır uzun vadede, reformların önünü açmıştır ama aynı zamanda siyasi manzarada da Türkiye'nin güçlü kalacağının bence güzel bir göstergesidir" diye konuştu. -''MÜKELLEF HAKLARI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ''- Konuşmasında vergi denetim hususlarına da değinen Şimşek, mükellef haklarının kendileri için çok önemli olduğunu, son TBMM kapanmadan önce çıkardıkları yasa ile aslında mükellef haklarını çok önemli ölçüde iyileştirdiklerini, idareye karşı mükellefi koruyan bir çok düzenleme yaptıklarını ve bir çok yeni mekanizma ortaya koyduklarını anlattı. Şimşek, ''Tabi ki vergi denetimi teknik bir konudur. Ve başka herhangi bir mülahaza ile vergi denetiminin, vergi incelemelerinin yapılması söz konusu değildir. Ama maalesef ortada bir kaç incelemeden dolayı farklı türlü algılar var veya yaratılmaya çalışıldı. Ama biz bu yaptığımız düzenlemelerle hiç bir şekilde bunu doğru bulmadığımızı, tam aksine bir sisteme doğru gittiğimizi ortaya koyduk'' dedi. Bakan Şimşek, şunları kaydetti: ''Şimdi biz vergi denetiminde esas itibariyle risk analiz modeline geçiyoruz. Şu son düzenlemelere kadar herhangi bir denetim birimindeki bir inceleme elemanı bir şirket seçip, onun defterlerini alıp inceleme imkanına sahipti. Bu defterleri, 3 yıl 5 yıl tutup incelemeyi bitirmeme selahiyetine de sahipti. Hatta çıkarttığımız tebliğleri, yönetmelikleri hiç kaale almama gelenek ve anlayışına sahipti demeyeyim ama öyle denetimler de yapıldı. Biz şimdi bu 3 hususta çok önemli, çok açık adım attık. Vergi denetiminde her sene bizim bir takım kriterlere göre bir analiz yapılacak, o analizler sonucunda çıkan şirketler denetim elemanlarına dağıtılacak. Dolayısıyla keyfi bir şekilde ben şuraya gideyim şeklinde bir anlayışın olmadığı kanısındayım ama bu yeni sistemde buna artık mahal yok. İkincisi biz dedik ki incelemeyi bir yılda bitirecekseniz. Çok karmaşık, zor bir inceleme varsa belki bir süre uzatırız, o da maksimum 6 ay. Başka, bakın mukteza da dahil olmak üzere, ortak akılla maliyenin ortaya koyduğu fikirlerin, tebliği olsun, diğerleri olsun artık bağlayıcıdır. Biz bir tebliğ çıkarttık. Size bir perspektif sunduk. Siz ona uydunuz, ona göre hesabınızı, kitabınızı tuttunuz. Bir denetim elemanı gelip ben bunu doğru bulmuyorum, beni sadece kanun bağlar ve kanunu ben böyle yorumluyorum artık diyemez. Daha önce diyebiliyordu.'' -''MÜKELLEFİ KORUYAN DÜZENLEMELER YAPTIK''- Vergi inceleme veya denetim koordinasyon kurulunun yeni dönemde çok önemli bir husus olduğuna dikkati çeken Şimşek, ''Bizde denetimde çok başlılık var. Ama bu denetimde çok başlılığı önemli ölçüde, onun zaafiyetlerini ortadan kaldıracak bir koordinasyon kurul kurduk. Şimdi buna ilişkin mevzuat altyapısı hızlı bir şekilde tamamlanacak'' dedi. Merkezi rapor okuma kurulları oluşturduklarını ifade eden Şimşek, ''Şimdi bütün denetim birimlerinden bir kaç kişiyi alıyoruz, bir okuma kurulu oluşturuyoruz. Dolayısıyla herkes kendi elemanının raporunu değil, değişik birimlerden gelen denetim elemanları, bir itiraz varsa o raporun uygunluğuna bakabilecek'' dedi. Şimşek, mükellef odaklı, mükellefi koruyan, idarede denetim koordinasyonunu güçlendiren bir çok hususta düzenlemeler yaptıklarını anlattı. Vergi konusunda mükemmel bir sistemleri olduğu iddiasında bulunmadığını söyleyen Şimşek, ''Ama şu var, biz iyileştiriyoruz. Çünkü bizim için vergi güvenliği kadar mükellef hakları, mükellefin hukuku da önemlidir, öngörülebilirlik de önemlidir. Mevzuatta basitliği sağlamak önemlidir. Bu konuda hala kat edeceğimiz önemli aşama var. Vergi denetiminde objektif, şeffaf kriterler önemlidir. Bu konuda epey adım attık ama sürekli kendimizi iyileştirme konusunda da kararlıyız, iddialıyız. bu konuda da adım atmaya devam edeceğiz'' diye konuştu.