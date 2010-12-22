-ŞİMŞEK: VERGİ ARTIŞI İSTEMİYORUZ TBMM (A.A) - 22.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi oranlarında artış istemediklerini belirterek, ''Bazı ürünlerde vergi yükü hala yüksek; düşmüştür ama daha da düşürülmesi lazım'' dedi. Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi, Kamu İhale Kurumu ve Gelir bütçelerinin TBMM Genel kurulundaki görüşmeleri sırasında milletvekillerinin eleştirilerini yanıtlayan Şimşek, Türkiye'de 1985'ten bu yana her hükümetin özelleştirme yapmaya çalıştığını, bugün yapılan özelleştirmelerin yüzde 90'ının geçmiş hükümetler döneminde kararlaştırıldığını ifade etti. Bu kararları alan hükümetleri tebrik ettiğini belirten Şimşek, ''Doğru yapmışlardır. Özelleştirme doğrudur'' dedi. Geçmiş hükümetler döneminde 34 özelleştirme uygulamasının yargı tarafından iptal edildiğini, bu kararların hiçbirinin uygulamaya konulmadığını, hepsinin Özelleştirme Yüksek Kurulu kararlarıyla ortadan kaldırıldığını anlatan Şimşek, özelleştirme konusundaki problemlerin sadece bu döneme ait olmadığını kaydetti. Şimşek, ''Geçmişte de yargı özelleştirmeleri iptal etmiştir. Bu iptal kararları uygulanmamıştır, 34 tane örneği vardır. AK Parti hükümetleri döneminde sadece 5 tane özelleştirme uygulaması yargıda iptal edilmiştir. Her 5 uygulamaya ilişkin olarak da biz mahkemelerde dava açmışız, varlıkları geri almak için ama gelin görün ki burada bir fiili imkansızlık var'' diye konuştu. -''YANLIŞLIK OLSA MÜDAHALE EDERDİK''- Maliye Bakanı Şimşek, Türk Telekom'un gayri menkullerini sattığı iddialarını yanıtlarken de 2005 yılından bu yana Türk Telekom'un sattığı gayri menkullerin değerinin 49 milyon 418 bin TL, satın aldığı veya yatırım yaptığı gayri menkullerin değerinin ise 674 milyon 534 bin TL olduğunu kaydetti. Şimşek, ''Türk Telekom, sattığından 13 kat daha fazla gayri menkule yatırım yapmıştır. Satılanlarda kanuna aykırılık olsaydı müdahale ederdik. Bizim orada yüzde 31 payımız var. 10 yönetim kurulu üyesinin 4'ü kamudandır. Şartnamede ne varsa o yapılıyor'' dedi. -''ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEMİZ LAZIM''- Maliye Bakanı Şimşek, kayıt dışılığın önlenmesi konusunda yürütülen çalışmaları da anlattı. Sadece bu yıl 1500 vergi denetmeni aldıklarını belirten Şimşek, ''Amacımız ne? Amacımız hakikaten kayıt dışı ile mücadele ama bunlar zaman alıyor. Kayıt dışı ile mücadelenin sonucunu bir gün içinde beklememek lazım'' dedi. Elektronik defter uygulamasına geçilmesinin çok yararlı olacağını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: ''Vergiyi tabana yaymamız lazım. Vergi oranlarında artış istemiyoruz ama eğer imkanları oluşturabilirsek önümüzdeki dönemde özellikle rekabet gücümüzü olumlu yönde etkileyecek, istihdamı artıracak, vatandaşın vergi adaletine olan güvenini artıracak birtakım düzenlemeleri yapmayı canı gönülden istiyorum. Bazı ürünlerde, bazı kategorilerde vergi yükü hala yüksek, düşmüştür ama daha da düşürülmesi lazım. Kim gelirse gelsin buraya bazı vergi düzenlemeleri zaman alacaktır. Kayıt dışı ile mücadele zaman alacaktır.'' Şimşek, son 1-2 yılda Avrupa ve dünyadaki duruma baktığında kendisini şanslı bir Maliye Bakanı olarak gördüğünü belirterek, ''Çünkü, çok iyi bir konumdayız. Bu konumu devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız'' dedi. -DİNÇER ADINA AÇIKLAMA- Maliye Bakanı Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'in ricası üzerine de Dinçer adına açıklama yaptı. Açıklama şöyle: ''İşçi ve İşveren konfedarasyonları ile düzenli şekilde üçlü danışma toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıların yapılamaması diye bir şey söz konusu değil. Taraflar bu toplantılarda istediklerini dile getirebiliyor. Çünkü, gündemi taraflar belirliyor. Son günlerde 'bizlerle görüşülmedi' şeklindeki eleştiriler esas itibariyle sosyal güvenlik ile ilgilidir, çalışma hayatı ile değil.''