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Dünya

ŞİMŞEK VE AKSU'DAN BARZANİ'YE ZİYARET ERBİL (A.A)

30 Temmuz 2011 22:52

-ŞİMŞEK VE AKSU'DAN BARZANİ'YE ZİYARET ERBİL (A.A) - 30.07.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülkadir Aksu, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani'nin annesinin ölümü nedeniyle, Türkiye adına Barzani'ye taziye ziyaretinde bulundu. Şimsek ve Aksu, ilk önce taziyelerin kabul edildiği El Savvaf camisine giderek orada taziyeleri kabul eden IKDP'nin Başkan Yardımcısı Neçirvan Barzani'yi ziyaret ettiler. Bakanlar taziyelerini sunduktan sonra, Erbil'deki Saad Abdullah konferans salonuna giderek, burada taziyeleri kabul eden Mesud Barzani'ye taziyelerini ilettiler. Bu arada konferans salonu çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtiliyor. Mesud Barzani'nin annesi Hamayil Mahmud Ağa Zibari, 27 Temmuz'da vefat etmişti.

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