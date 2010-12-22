-ŞİMŞEK: TÜRKİYE'DE SICAK PARA SORUNU VAR TBMM (A.A) - 22.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'de sıcak para sorununun olduğunu, ancak buna kayıtsız olmadıklarını ve gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. TBMM Genel Kurulunda ''2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı''nın maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor. Maddeler üzerinde söz alan BDP Diyarbakır Milletvekili Akın Birdal, iktidarın neo liberal politikaları benimsediğini ifade ederek, ''Bu bütçe, emekçilerin değil sermayenin bütçesidir'' dedi. MHP Karaman Milletvekili Hasan Çalış, rakam oyunlarıyla toz pembe bir tablonun çizildiğini öne sürerek, cari açığın duvara toslamak üzere olduğunu, fabrikaların kapandığını, 1.5 milyon çiftçinin çiftçilik yapmaktan vazgeçtiğini, esnafın durumunun içler acısı olduğunu söyledi. CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, 40 milyon insanın yoksulluk koşulları altında yaşama tutunmaya çalıştığını ifade etti. AK Parti Niğde Milletvekili Muharrem Selamoğlu, 2011 yılı bütçesinin seçim bütçesi olarak hazırlanmadığını belirterek, ''Boş vaatler veriliyor, biz hayalleri gerçekleştiriyoruz'' dedi. Milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, 2008 yılı Ağustos ayından bu yana kamudaki ücretler arasındaki farklılıkları azaltmak için önemli adımlar attıklarını, denge tazminatı müessesesini getirdiklerini belirtti. Şimşek, önümüzdeki yıllarda da bu sürecin devam edeceğini ifade ederek, ''Ümit ediyorum ki kamudaki ücret dengesizliği, uyguladığımız politikalarla önümüzdeki dönemde de azalmaya devam edecek'' diye konuştu. Özelleştirme gelirlerinin önümüzdeki yılki önemli ayağını elektrik dağıtım şirketlerinden gelecek gelirlerin oluşturduğunu ifade eden Şimşek, ''Şu anda özelleştirme kapsamında olup da özelleştirmeyi düşünebileceğimiz başka şirketler de olabilir. Halka arz gibi... O nedenle bugünden bir yorumda bulunmak istemiyorum. Özü itibariyle özelleştirme çabalarımız bir yapısal reform niteliğinde olan elektrik özelleştirmeleri üzerinde yoğunlaşmaya devam edecek'' dedi. Türkiye'de kısa vadeli bir portföy yatırımının söz konusu olduğunu, bu anlamda bir sıcak para sorununun bulunduğunu belirten Şimşek, ''Biz, kayıtsız değiliz. Önlemler alınıyor. Makro ihtiyati çerçevede Merkez Bankası, BDDK ve Maliye olarak bizler tedbirler alıyoruz. Bunun yansımalarını görmeye başladık. Amacımız Türkiye'ye uzun vadeli sermaye gelmesi, doğrudan küresel yatırımların gelmesi'' diye konuştu. Cari açığın 2010 yılında milli gelirin yüzde 5,5-6'sına tekabül edecek gibi göründüğünü kaydeden Şimşek, ''Bu, nispeten yüksek bir orandır. Bu, Türkiye'nin diğer ülkelere nazaran çok daha yüksek büyümesinin bir yansımasıdır. Çünkü AB, bizim en büyük ticari ortağımızdır. AB yüzde 2, biz ise yüzde 8 oranında büyüyoruz'' dedi. Maliye Bakanı Şimşek, petrol fiyatlarının son bir yılda ciddi oranda arttığına da işaret etti.