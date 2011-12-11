-Şimşek: Türkiye arayı kapatıyor BATMAN (A.A) - 11.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde dünya ile arayı kapattığını söyledi. Özel uçakla Batman'a gelen Bakan Şimşek, karayolu ile Beşiri ilçesine geçti. Bakan Şimşek, Beşiri Devlet Hastanesi, Beşiri Spor Salonu ve Kız Öğrenci Meslek Lisesi Yurdunun temel atma törenine katıldı. Bakan Şimşek burada yaptığı konuşmada, AK Parti hükümetlerinin Batman merkez ve ilçelerinde, 9 yılda yaptığı çalışmalara değinerek, Türkiye'nin ekonomik anlamda bir çok ülkeyi geride bıraktığını belirtti. İngiltere'de geçen hafta bir ekonomik programın açıklandığını anımsatan Bakan Şimşek, şöyle konuştu: ''2016-2017 yılına kadar İngiltere'de tahmin şu; 700 bin tane memur, kamu çalışanı işini kaybedecek. İtalya'da ücretler tamamen dondurulmuş durumda. İngiltere'de tamamen dondurulmuş durumda. Avrupa'nın hemen hemen bir çok memleketinde bırakın ücret artışı, ücretler sıfır artıyor. Türkiye bu performansı ile kamudaki hizmetindeki atılımla, dünyada pozitif yönden ayrışıyor. Türkiye çok hızlı bir şekilde dünya ile arayı kapatıyor. Biz eser siyaseti, hizmet siyaseti yapıyoruz. Çünkü sizler bunu hakkediyorsunuz. Benim sizden bir tek isteğim var. Şu güzel memlekette bir huzur olsun, buraya daha çok hizmet gelir. Bakın Batman'daki organize sanayi bölgesini şimdi biz 500 bin metrekare büyütüyoruz. 2002 yılında orada sadece bir tane fabrika vardı, o da un fabrikasıydı. Şimdi doldu yer kalmadı. O nedenle biz devlet olarak 500 bin metrekare bir alanı satın alıyoruz ve yatırımcıya vereceğiz. O yatırımcı da gelecek fabrika kuracak ve genç kardeşlerimiz inşallah orada çalışacaklar. İşte aramızdaki fark bu. Önemli olan burada bizim birliğimiz beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir. Hepimiz birinci sınıf insanlarız, eskiden olduğu gibi sıkıntılar yok, azaldı. Bu ülkede ret siyaseti inkar siyaseti yok. Bu ülke artık bütün farklılıkların, zenginlik olarak görüldüğü bir ülkedir. Zaten hepinizde biliyorsunuz hiç birimizin birbirimizden üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece ve sadece takvadadır.''